Nem olyan szomorú fekete szamuráj – a woke öli meg a játékipart? (VIDEÓ)

Afro szamuráj

Az egyik felhördülés ugye amiatt volt, hogy az Assassin's Creed egyik hőse Jaszuke, az Afrikából érkezett szamuráj. És bár valóban volt egy történelmileg is elismert fekete személyiség, akinek jelenlétét főleg fegyverhordozóként és (!) harcosként jegyezték fel, de a feudális Japán ugye nem arról volt híres, hogy mindenféle nemzetiségű és rasszú szamurájok grasszáltak keresztül-kasul a szigetországon. A másik felhördülés a szerelmi kapcsolatokat érintette, amelyeknél választható opció a meleg románc. Mondjuk úgy, hogy az elmúlt évek tükrében ezeknél az eseteknél már csak a szemöldököm húzom fel, nem magam – de ettől függetlenül érdekelt, mit hoznak ki ebből az egészből, és az úgynevezett „woke” mennyire teszi tönkre az élményt.

A teljes kép kedvéért azt is leírom, hogy bár nem is zavar vagy irritál, a japán kultúra nagyjából hidegen hagy, így a téma és a korszak nagy rajongójának sem mondanám magam.

Ha pedig már téma és korszak, akkor ejtsünk szót az Assassin's Creed Shadows történetéről is. Ez a XVI. századi Japánba repíti vissza a játékosokat, az Azucsi-Momojama-korként számontartott időszakba, mikor a szigetország pont változó korba lépve nyitott a fejlődés és az új, nyugati technológiák felé. Ez persze még nem űrtechnológiát jelent, de például megjelentek a lőfegyverek, melyek hatalmas előnyt jelentettek a pengék ellen. Miközben pedig az Onimusha-sorozatból is ismert hadúr, Oda Nobunaga éppen haderejének hatékonyságát bizonygatja, két árnyék lép elő a mindent elsőprő hadigépezet okozta sötétből. Ők a Shadows főszereplői, Jaszuke és Naoe.

Assassin's Creed Shadows

A széria 11. teljes értékű (mellékszálakkal együtt 14.) tagja majdnem minden elemet használ valamilyen formában, amelyet korábban szerettek a rajongók, sőt némi újdonságot is hoz. Az különösen jópofa megoldás, hogy a két karakter nemcsak nemében tér el, hiszen míg Naoe inkább a korai epizódokat idéző lopakodásban és orvul gyilkolásban remekel, addig Jaszuke az Odyssey-vonal harc-orientáltabb játékmenetét biztosítja. Persze van mászás, kapaszkodás, kötéllel lengedezhetünk és épületek tetejére is feljuthatunk, sőt a guggolás mellett most már kúszhatunk is, illetve a rejtőzködés sem csak a szárazföldön működik, hiszen a vízben bambusznáddal lélegezve bújhatunk el.

A magaslati pontokról belátjuk az adott régiót, ezzel csodás látképet is biztosítva a praktikus okok mellett, továbbá a hatalmas bejárható területeket a klánok, bandák uralják, a fő és mellékküldetések segítségével pedig idővel a teljes térkép bejárható.

Ez a térkép azonban tényleg óriási. Hegyekkel és völgyekkel, folyókkal és tavakkal, kis falvakkal és nagyvárosokkal. És persze számtalan összecsapással, melyekben a megnyitható képességekkel és a fejleszthető, színkódolt eszközökkel mi magunk is egyre hatékonyabbá válunk. Ilyenformán tehát nincs nagy meglepetés. A búvóhelyek építése-fejlesztése-csinosítgatása már inkább az, bár ez is csak egy praktikus kis adalék, nem kimondottan lényeges funkció. Sőt, ha a teljes egészre nézek, akkor igazából a Shadows egy tipikus Assassin's Creed-játék, amely felvonultat minden lényeges eszközt, amit a sorozat használ, hogy mindezt a feudális Japánba építse be. És a helyzet az, hogy működik.