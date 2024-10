Ebben a háborúban már milliók haltak meg, de jól tudjuk: csak a halott bogár a jó bogár

Elsőnek a Armorines: Project S.W.A.R.M. próbálkozott még 1999-ben, de hiába az izgalmas kihívás és a kooperatív bogárirtás, ha egyszer az irányítás és számos más elem is több sebből vérzett. Majd akadt még másik, már hivatalos FPS, sőt valós idejű stratégia formájában is jobban elmerülhettünk a Csillagközi invázió világában. Most, 2024-ben pedig ismét feléledt a franchise, hogy a frissen megjelent Exterminationnel akár 16-an is megküzdjünk a bogarak hordáival, hamarosan pedig érkezik a Continuum, hogy VR-ral helyezze új alapokra az ismerős helyzeteket.

Starship Troopers: Extermination

Extermination: az online Starship Troopers

A főleg a taktikai, kimondottan realisztikus katonai lövöldéiről (Squad, Post Scriptum – Squad 44) ismert Offworld Industries nem annyira meglepő módon a realizmusról ezúttal lemondott, elvégre „reális" esetben az Extermination nem nagyon szólna másról, mint hogy beszületünk és meghalunk.

A reális meg csak azért került idézőjelbe, mert ugye önmagában fura volna egy olyan fikcióról realistaként beszélni, ahol bolygónk lakossága egy űrből jött bogárinvázióval háborúzik.

Szóval a megszokott recepten finomítani kellett ahhoz, hogy némi játékélményünk is legyen, a pályán pedig 10 másodpercnél többet töltsünk el. A fejlesztők azonban ezt is megoldották, miközben kimerészkedtek a komfortzónán túlra. Az Extermination ugyanis, bár ezúttal is egy csapatalapú FPS, azaz belső nézetes lövölde, de a 4-16 fős misszióknál az építkezésnek és fejlesztésnek hála van egy minimális esélyünk a túlélésre. Ettől függetlenül már az első napokban milliók vesztették életüket az összecsapásokban.