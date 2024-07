Így reagálnak bármire, ha konzervatív vagy – mikor már a tény is uszítás

Michal Fludra/NurPhoto; Getty Images

Bruce McArthur. Jeffrey Dahmer. Javed Iqbal. John Wayne Gacy. Dean Corll.

Melegek. Sorozatgyilkosok. Pedofilok. Általánosítsunk? Ha leírom, hogy minden meleg sorozatgyilkos, az uszítás. Mert jól tudom, hogy nem minden meleg az, ahogy nem is mind pedofil, hiába van köztük több is. A listát nézve leírhatnám azt is, hogy a melegek többsége deviáns. És ez is uszítás lenne. Mert egyedül az tény, hogy ezek a melegek deviánsak. Egyedül az tény, ami hozzájuk köthető. És éppen úgy az a tény, hogy mi szerepel az Ördögűzésben.