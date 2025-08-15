Ezt a történetet is bemutatja (mint a liberális befolyás állatorvosi lovát) a népszerű amerikai hírmagazin, a Newsweek friss véleménycikke, amelyben Ilya Shapiro alkotmányjogász és Charles Yockey oktatáskutató a magyar egyetemek modellváltását állítják példaként a nyugati világ elé. Szerintük Nyugaton a felsőoktatás »az ideológiai konformitás erődítményévé« vált, ahol a kutatást az aktivizmus vezeti, és »az adófizetői pénzek adminisztratív bürokráciába folynak, amely betartatja a politikai korrektséget«.

A szerzők szerint a magyar reform éppen ennek a logikának fordít hátat:

»A közintézményeknek a közt kell szolgálniuk, nem egy önmagát újratermelő elitet.«

A szerzők üzenete világos: az egyetemeknek nem politikai szűrőknek kellene lenniük, hanem a nyílt tudományos vita tereinek – és aki ezt megkérdőjelezi, az nem az »akadémiai szabadságot« védi, hanem a saját ideológiai monopóliumát.„

Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Balázs