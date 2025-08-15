Ft
08. 15.
péntek
vita Charles Yockey Ilya Shapiro liberális

A közintézményeknek a közt kell szolgálniuk, nem egy önmagát újratermelő elitet

2025. augusztus 15. 14:46

Ilyen az, amikor a liberálisok túltolják: a doktori eljárás ellehetetlenítésének kísérlete az ideológiai alapú akadémiai elnyomás nemzetközi példájává nőtte ki magát.

2025. augusztus 15. 14:46
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Ilyen az, amikor a liberálisok túltolják: a doktori eljárás ellehetetlenítésének kísérlete az ideológiai alapú akadémiai elnyomás nemzetközi példájává nőtte ki magát.

Aki követte az eljárásról szóló híreket, emlékezhet, hogy az ELTE-n a disszertáció minden szakmai vizsgálaton jól teljesített, és a bírálók is támogatták a védésemet – mégis akadtak olyanok az akadémiai oligarchia köreiben, akik politikai okokból próbálták megakadályozni a fokozat odaítélését. Ez a vita már nem a munka tartalmáról szólt, hanem arról, hogy lehet-e helye a tudományos életben valakinek, aki nem a baloldali fősodorhoz tartozik.

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Kis hazánk agresszív napraforgó-szakértője csúcsra járatta az emberek becsapását.

Az uniós bürokraták meg akarják buktatni a jelenlegi magyar kormányt.

Ezt a történetet is bemutatja (mint a liberális befolyás állatorvosi lovát) a népszerű amerikai hírmagazin, a Newsweek friss véleménycikke, amelyben Ilya Shapiro alkotmányjogász és Charles Yockey oktatáskutató a magyar egyetemek modellváltását állítják példaként a nyugati világ elé. Szerintük Nyugaton a felsőoktatás »az ideológiai konformitás erődítményévé« vált, ahol a kutatást az aktivizmus vezeti, és »az adófizetői pénzek adminisztratív bürokráciába folynak, amely betartatja a politikai korrektséget«.

A szerzők szerint a magyar reform éppen ennek a logikának fordít hátat:

»A közintézményeknek a közt kell szolgálniuk, nem egy önmagát újratermelő elitet.«

A szerzők üzenete világos: az egyetemeknek nem politikai szűrőknek kellene lenniük, hanem a nyílt tudományos vita tereinek – és aki ezt megkérdőjelezi, az nem az »akadémiai szabadságot« védi, hanem a saját ideológiai monopóliumát.„

Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Balázs

Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Balázs

2025. augusztus 15. 16:29
Remélem jövőre megrázzák a tudományos élet majomkenyér fáját.... Akadémiánál, egyetemeknél, tudományos kutatók között szinte csak ostoba semmihez sem értő belterjes libcsik vannak.
