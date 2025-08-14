1. Tegnap az MTI külföldi szemléjében megjelenik egy hír, mely arról szól, hogy az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon.

Hozzáteszem, ez nem egy történelmi felismerés az orosz titkosszolgálat részéről, hiszen Ursula von der Leyen és Manfred Weber már hónapokkal ezelőtt is világossá tette, hogy ők Magyar Pétert akarják hatalmon látni.

2. Az MTI orosz szemléje kapóra jön a liberális Tisza-propagandának, hiszen az elmúlt napokban derült ki, hogy az ukrán titkosszolgálat összekötője, Tseber Roland (miután kiutasították Magyarországról) Tisza-szigetet alapított, az ukrán állam ezzel is igyekszik beavatkozni a magyar választásokba.

Kínos ez a MANökennek, tudják, hogy el kell kezdeni gyorsan valami hasonló témában vádolni a Fideszt.

Magyar Péter legfőbb politikai eszköze: VÁDOLD AZ ELLENFELED AZZAL, AMIT TE MAGAD KÖVETSZ EL!

3. A liberális propaganda úgy fordítja le az MTI hírét, hogy »Putyin beavatkozik a magyar választásokba«.

Hogy ezt miből következtették ki, rejtély. Ismétlem, az orosz szolgálat csak egy közkeletű tényt állított, amit nyugaton sem vitat senki.

4. A Telex nevű álhírgyár már nem aprózza, odáig mennek a megtévesztésben, hogy »Putyin pórázt villantott«, illetve azt mondják, »azzal, hogy az orosz kémszolgálat adott ki közleményt, félreérthetetlen, hogy Putyin« bla-bla.

5. Erre jön a MAN, aki már egyenesen felszólítja az orosz nagykövetet, hogy adjon magyarázatot! Mire, te szerencsétlen? – kérdezhetnénk. Arra, amit mindenki tud? Hogy Weberék meg akarják buktatni a jobboldali magyar kormányt, és egy bábot (téged) akarnak a helyére ültetni?

6. Magyar felszólítását a külföldről fizetett tiszás propaganda (telex, hvg, 24, 444, meg este nyilván az rtl is) fegyelmezetten közli, és – figyelem! – Magyar Péter a megjelenésük után 1, azaz egy percen belül kommenteli az oldalukon. De nem propaganda.

Így lesz tehát, hogy a külföldről befolyásolt Magyar Péter és szolgasajtója ebédidőre már aggódik a magyar szuverenitás miatt, és fideszezik.

Ők, akik együttműködnek az ukrán szolgálatokkal, akiket közismerten külföldi hatalmak és vezetők akarnak hatalomra juttatni, ők akiket külföldről pénzelnek, Magyar Péter, aki szerint a »szuverenitásunk egy kis részéről kellene csak lemondanunk« brüsszeli kérésre.

És a csürhe öklöt ráz, lincsel, tombol az erőszakos vezetőnek.

Pedig nem kell ahhoz orosz kémnek lenni, hogy valaki észrevegye azt, hogy az uniós bürokraták meg akarják buktatni a jelenlegi magyar kormányt.

Jó vergődést az álhírgyárakban, de ez kevés lesz.

241 nap, és felkenődtök a falra!”

