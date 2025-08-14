Hangfelvétel bizonyíthatja, miként gyakoroltak nyomást Magyar Péter emberei egy megfélemlített nőre

Vályi-Nagy Vilmos agresszív fellépését ugyanis túl durvának érezte Gál András, ezért a történtek után nem sokkal felhívta a nőt, hogy kimagyarázza az esetet. Az áldozatnak azonban

ekkor már volt annyi lélekjelenléte, hogy rögzítse a beszélgetést, arra az esetre, ha ismét megfenyegetnék.

Úgy tudjuk, a nyomozók a telefonban elhangzottak alapján könnyen rekonstruálhatják, hogy mi is történt valójában, és így a tettesek nem valószínű, hogy megúszhatják a felelősségre vonást.

Képtelen kontrollálni Vályi-Nagy Vilmost a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter számára már eddig is nagyon kellemetlen volt, hogy nyilvánosságra kerültek információgyűjtő csapatának húzásai. Különösen a rendkívül sértett, már-már megszállottan viselkedő, Vályi-Nagy Vilmos tevékenysége okozhat fejtörést a pártelnöknek. Egy Vályi-Nagyot jól ismerő forrásunk szerint ugyanis a volt államtitkár megrögzötten bizonygatja, hogy az úgynevezett Fuzik-ügyben, amelyben jelenleg több szocialista politikus is vesztegetés gyanúja miatt ül a vádlottak padján, az egyik vádlottat – a korábban „szexügyészként” elhíresült – Varga Gergelyt maga mellé állítva egy olyan fideszes szálat sikerülhetne lelepleznie, amivel hatalmasat üthetne Magyar a kormánypártokon.