Tisza Párt Farkas Dezső Magyar Péter párt ügy gyanú hangfelvétel

Hangfelvétel bizonyíthatja, miként gyakoroltak nyomást Magyar Péter emberei egy megfélemlített nőre

2025. augusztus 14. 08:30

Vályi-Nagy Vilmos, Gál András és Radnai Márk zűrös ügye rendkívül kényelmetlen helyzetbe hozhatja a Tisza Párt vezetőjét.

2025. augusztus 14. 08:30
null

Egyre inkább aggódhat Magyar Péter annak a csapatnak a tevékenysége miatt, akikre a Tisza Párt „digitális gyóntatószékébe” beérkező ügyek feltárását bízta. A Gál András és Vályi-Nagy Vilmos nevével fémjelzett társaság viselt dolgai miatt ugyanis 

már nyomozás is indult, 

amiben akár egy minden gyanút bizonyító, és a Tisza Pártot kompromittáló bizonyíték is előkerülhet.

Még áprilisban írtuk meg, annak a korábban kormánytisztviselőként dolgozó nőnek a történetét, aki állást szeretett volna kapni a Tisza Pártnál, a „felvételi interjúja” viszont rendkívül kellemetlenre sikerült. Forrásunkat ugyanis a vele a párt nevében kapcsolatot tartó ügyvéd, Gál András először a megbeszélt étteremből egy másik vendéglátóhelyre fuvarozta át, majd ott egy autóba ültették, és egy számára ismeretlen lakásba vitték. Itt a korábbi infokommunikációs államtitkár Vályi-Nagy Vilmos – anélkül, hogy bemutatkozott volna – 

faggatni kezdte a megrémült nőt, és volt munkahelyével kapcsolatban próbált meg a kormányra nézve terhelő információkat kicsikarni belőle. 

Az áldozat beszámolója szerint a szintén jelen lévő Gál András ügyvéd és Radnai Márk a Tisza Párt alelnöke pedig simán végig nézték, hogy Vályi-Nagy durva nyomás alá helyezve vallassa őt.

Pár nappal ezután a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett kényszerítés gyanúja miatt, és a Nemzeti Nyomozó Iroda el is indította a nyomozást az ügyben. Egy ennek az eljárásnak a menetére rálátó forrásunktól pedig úgy értesültünk, hogy 

kiderült, egy hangfelvétel is bizonyíthatja, mit is műveltek valójában Vályi-Nagy és társai, 

akik korábban még azért lehettek nyugodtak, mert a találkozón elvették áldozatuk mobiltelefonját, hogy az nehogy rögzítse az ott elhangzottakat.

Vályi-Nagy Vilmos agresszív fellépését ugyanis túl durvának érezte Gál András, ezért a történtek után nem sokkal felhívta a nőt, hogy kimagyarázza az esetet. Az áldozatnak azonban 

ekkor már volt annyi lélekjelenléte, hogy rögzítse a beszélgetést, arra az esetre, ha ismét megfenyegetnék. 

Úgy tudjuk, a nyomozók a telefonban elhangzottak alapján könnyen rekonstruálhatják, hogy mi is történt valójában, és így a tettesek nem valószínű, hogy megúszhatják a felelősségre vonást. 

Képtelen kontrollálni Vályi-Nagy Vilmost a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter számára már eddig is nagyon kellemetlen volt, hogy nyilvánosságra kerültek információgyűjtő csapatának húzásai. Különösen a rendkívül sértett, már-már megszállottan viselkedő, Vályi-Nagy Vilmos tevékenysége okozhat fejtörést a pártelnöknek. Egy Vályi-Nagyot jól ismerő forrásunk szerint ugyanis a volt államtitkár megrögzötten bizonygatja, hogy az úgynevezett Fuzik-ügyben, amelyben jelenleg több szocialista politikus is vesztegetés gyanúja miatt ül a vádlottak padján, az egyik vádlottat – a korábban „szexügyészként” elhíresült – Varga Gergelyt maga mellé állítva egy olyan fideszes szálat sikerülhetne lelepleznie, amivel hatalmasat üthetne Magyar a kormánypártokon.

A Fuzik-ügy ugyanakkor korábban már kellemetlenséget okozott a Magyar Péternek. A Tisza szigetek volt koordinátora,  Farkas Dezső feleségéről ugyanis lapunk megírta, hogy ő is az ügy egyik vádlottja, akire több év börtönt kért az ügyészség. Úgy tudjuk, mindennek a napvilágra kerülése okozhatta, hogy Magyar eltávolította a pártból Farkas Dezsőt, aki azóta megalapította az Irány a Jövő Pártot. Vályi-Nagy Vilmos kavarása a Fuzik-ügyben tehát ismét kellemetlen helyzetbe hozhatná Magyar Pétert, akinek igencsak főhet a feje elszabadult hajóágyúként viselkedő embere miatt. 

Ráadásul Vályi-Nagy nem is igen igyekszik titkolni tevékenységét. Több forrásból is úgy értesültünk, hogy 

mind a mai napig rendszeresen megkeresi korábbi jobboldali ismerőseit, és az államigazgatási szervek egyes tisztségviselőit, akikkel a „Tisza Párt nevében” egyeztet. 

Elsősorban olyan személyeket környékez meg így a volt államtitkár, akiket korábbi munkája kapcsán, mint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága egyik vezetője ismert meg. Úgy tudjuk, a NAV Pest vármegyei igazgatójával például mind a mai napig gyakran egyeztet Vályi-Nagy.

Kérdés, vajon miért tűri Magyar Péter, hogy információgyűjtő emberei sorra okozzák neki a kellemetlenségeket. Nemrég ugyanis Gál András ügyvéd is igen nehéz helyzetbe hozta a pártelnököt, miután a Telex kiderítette, hogy mintegy 20 millió forintot kaphatott az MNB-ügy egyik kulcsemberétől Somlai Bálinttól. Márpedig – miként Farkas Dezső esete is bizonyítja – a Tisza Párt elnöke nem szokott szívbajos lenni, ha el kell engednie valakinek a kezét. Lehet, hogy hamarosan Gál és Vályi-nagy is erre a sorsra jutnak majd?

Nyitókép: Mandiner-grafika

