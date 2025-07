Hiába tagadja Magyar Péter, fontos szerepe van mozgalmában a Matolcsyékhoz kötődő ügyvédnek

Már a legelső pillanatban – a Partizánnak adott 2024 februári interjú utáni napokban – feltűnt Magyar Péter mellett Gál András ügyvéd, akinek, központi szerepét a pártelnök bagatellizálni próbálta, miután kiderült, hogy Gál 20 millió forintot fogadhatott el az MNB-ügy kulcsfigurájától, Somlai Bálinttól. Az eset kapcsán Magyar közzétett egy videót, amiben megvádolta a kényes ügyet megíró Telexet, és azt fejtegette, hogy a hatalom akár a független sajtót is felhasználja a lejáratásra és a dezinformációra azzal a céllal, hogy „összefideszezze” a Tiszát. Ezt követően a Tisza Párt elnöke elhatárolódott Gál Andrástól, és azt mondta: „a Tisza közösségének nem lehet tagja olyan ember, akinek bármilyen köze van az orbáni oligarchákhoz”. A pártelnök azt is hozzátette, hogy az ügyvédnek nincs és nem is volt semmilyen „formális kapcsolata” a Tiszával. Magyar Péter valamiért arra azonban már nem tért ki, hogy ténylegese milyen komoly szerepet játszik Gál András a pártja életében.

Az első pillanattól Magyar Péter mellett van az ügyvéd

„Az András volt az első, akit behoztam” – mondta Gálról Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi barátnője azon a nyilvánosságra került hangfelvételen, amelyen arról tárgyalt Hanzel Henrikkel, a Tisza Párt pénzügyesével, hogy milyen feltételek mellett lépne ki a politikai közösségük életéből. A beszélgetés során Vogel többször is utalt arra, mennyire meghatározó volt a szerepe, mivel a kezdeteknél ő gyűjtött segítőket volt élettársa köré. Közülük az első volt tehát Gál András ügyvéd, korábbi válogatott vízilabdázó, aki onnan ismerte Vogel Evelint, hogy a 90-es években az Újpestben együtt pólózott az édesapjával.