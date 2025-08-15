Dobos József után szabadon – gyulai cukrászda adja idén Magyarország tortáját

Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere nemrég örömmel jelentette be közösségi oldalán, hogy az idei Magyarország Tortája versenyt Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei által alkotott desszert nyerte. Ezzel első ízben került a cím Békés vármegyébe.

Ennek apropóján kerestük fel Balogh Lászlót, aki elmondta, nagyjából hat évvel ezelőtt már jelentkeztek a megmérettetésre, de akkor még a döntőig sem jutottak el. Ezután tartottak egy kis szünetet – legalábbis ami a nevezéseket illette –, mert közben zsűritagként többször részt vette az aktuális győztes kiválasztásában.

Óriási gyulai siker: a Magyarország Tortája verseny 2025-ös nyertese a Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek által alkotott édesség / Fotó: Görgényi Ernő Facebook-oldala

A cukrászmester azt is elárulta, idén a fia nyomására jelentkezett, de a téma is megszólította. A 2025-ös kiírást ugyanis a Dobostorta 140 témakörben hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület,

mivel a hungarikumok közé is beválasztott finomság ebben az évben ünnepli születésének 140. évfordulóját.

„A versenykiírást látva úgy gondoltam, olyan süteményt kreálunk, amely a francia cukrászat helyett a magyar hagyományokra alapoz, ezért egy vajkrémes tortával indultunk el a versenyen. Így született meg a DCJ Stílusgyakorlat fantázianévre keresztelt édesség” – idézte fel Balogh.

Azt is megtudtuk tőle, hogy

a kiírásban nem egy új dobostorta megalkotása szerepelt, hanem az, hogy a dobostorta jellegét adó nyersanyagokat, azaz a vajat, csokoládét, vaníliát, karamellcukrot kell felhasználni.

Emellett megneveztek több alapanyagkosarat is, amelyek közül legalább két csoportból egyet-egyet tartalmaznia kellett a nevezett tortáknak:

a Kárpát-medencében őshonos fűszerek, például kakukkfű, levendula, menta, zsálya, izsóp, lestyán, csombor;

hungarikum pálinkák vagy a Kárpát-medence őshonos szőlőfajtáiból készült borok – például barack-, szilva-, alma- vagy meggypálinka, kéknyelű, furmint, hárslevelű, kadarka;

őshonos magyar gyümölcsök, például berkenye, kajszibarack, meggy, birs, őszibarack, alma, körte, cseresznye, szilva.

Hagyomány és új utak

„A DCJ Stílusgyakorlat egyszerre idézi meg a hagyományt és nyit új utakat a dobos újraértelmezésében. A mi tortánk vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládékrémhez angol krémet, meringuet és természetesen csokoládét és kakaómasszát használtunk. A kosarakból meggyet és meggypálinkát vettünk – a gyulai Harruckernt –, így váltakoznak a rétegek, piskóta, csokikrém és meggy, de most nem vízszintesen, hanem merész függőleges elrendezésben.

Az alsó piskótalapot karamellacukor koronázza, bár ez a szemek elől rejtve marad, míg a belső textúrákban mandulanugát és grillázs is megtalálható”

– ismertette a győztes kreáció összetevőit a cukrászmester.

A DCJ stílusgyakorlat torta, Magyarország tortája az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepének rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón az Országház Vadásztermében 2025. július 31-én / Fotó: MTI/Lakatos Péter

A pálinka kapcsán arra is rákérdeztünk, mennyire érződik az alkohol a süteményen. Mivel a desszertet úgy készítik, hogy a meggyzselébe még forrón, tehát 80 Celsius-fok környékén vagy afölött egy kicsivel kerül bele a meggypálinka, az alkohol teljesen elillan belőle, így válik a torta gyermekbaráttá.

Hogy a zsűrit mi foghatta meg leginkább a süteményben, Balogh László azt válaszolta, az ítészeknek nagyon tetszett, hogy a kiírásnak eleget téve nem egy új dobostortát alkottak, de a süteményük mégis emlékeztet a klasszikus édességre.

„Aki eddig megkóstolta, azt mondta, hogy a dobostorta abszolút visszaköszön az ízében, ez többek között a karamella és a csokoládé miatt van.

Ugyanakkor a savanykás meggy mély ízt ad, miközben harmonizál a csokoládéval”

– hangzott el.

A versenykiírás szerint a torta 40 százalékának valamilyen piskótának vagy tésztának kell lennie, de a rétegrendben nem volt megkötés. így a gyulaiak a függőlegeset választották, ami „eléggé odavonzza az emberek szemét, és nagyon különlegessé teszi a tortát”.

Sőt, további érdekesség, hogy a DCJ Stílusgyakorlat teteje sem a klasszikus dobostorta. „Ugyanakkor az alsó piskótalapot behúztuk doboscukorral, amelyet a szeleteléskor át tudunk vágni, ez adja az egész roppanósságát. Illetve alul van még egy réteg mandulanugát is, az élményt pedig a grillázs teszi teljessé” – fedi fel az összes kulisszatitkot a cukrászmester.

A győztes tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában, ezek listája augusztus 18-tól megtalálható a www.cukraszat.net oldalon. A receptek a minőségvédelem érdekében csak jövőre válnak nyilvánossá, addig kizárólag az ipartestületi tagok készíthetik el az édességeket. A DCJ Stílusgyakorlat „szülővárosában”, Gyulán, a Kézműves és a Százéves cukrászdában is felkészültek a rohamra, egy szelet várhatóan kevesebb mint kétezer forintba kerül majd az idei országtortából.

Így választják ki Magyarország tortáját A zsűrizés három körben zajlik. Idén az első körben 35 torta volt, a tesztelést anonim végezték, azaz a zsűritagok nem tudták, kinek a tortáját kóstolják. A második fordulóba öt vagy hat édesség jutott, az eredményt a harmadik fordulóban ezekből hirdették ki. Érdekesség, hogy az első két kör után az ítészek javaslatokat fogalmazhatnak meg, miként lehetne még jobbá varázsolni az adott süteményt A gyulai csapat ezek közül kettőt meg is fogadott: savasabbá tették a zselét, illetve kicsit kevesebb stabilizátort raktak bele. A harmadik forduló az ipartestület tanműhelyében élőben kellett elkészíteni a 22-24 centiméter átmérőjű, 16 szeletes tortát. A munkálatok reggel 6 órakor kezdődtek, a cukrászoknak négy óra állt rendelkezésre, 11-kor már szeletelni kellett a végeredményt. „A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy bár az eredményhirdetés már június 2-án megtörtént, a hírt július utolsó napjáig titokban kellett tartani. Akkor hirdették ki ugyanis a Parlamentben a 2025-ös Magyarország tortája nyertesét, valamint a cukormentes győztest is” – idézte fel Balogh László.



