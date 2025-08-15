Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország tortája meggypálinka Balogh László sütemény csokoládé cukrászmester torta Gyula hungarikum

Dobos József után szabadon – gyulai cukrászda adja idén Magyarország tortáját

2025. augusztus 15. 15:01

Első alkalommal diadalmaskodott Békés vármegyei cukrászda a Magyarország tortája versenyen. A DCJ Stílusgyakorlat fantázianévre keresztelt finomság egyszerre idézi meg a hagyományt és nyit új utakat a 140 éves dobostorta újraértelmezésében. Az alkotót, Balogh László cukrászmestert kérdeztük.

2025. augusztus 15. 15:01
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere nemrég örömmel jelentette be közösségi oldalán, hogy az idei Magyarország Tortája versenyt Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei által alkotott desszert nyerte. Ezzel első ízben került a cím Békés vármegyébe.

Ennek apropóján kerestük fel Balogh Lászlót, aki elmondta, nagyjából hat évvel ezelőtt már jelentkeztek a megmérettetésre, de akkor még a döntőig sem jutottak el. Ezután tartottak egy kis szünetet – legalábbis ami a nevezéseket illette –, mert közben zsűritagként többször részt vette az aktuális győztes kiválasztásában.

Óriási gyulai siker: a Magyarország Tortája verseny 2025-ös nyertese a Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek által alkotott édesség / Fotó: Görgényi Ernő Facebook-oldala

A cukrászmester azt is elárulta, idén a fia nyomására jelentkezett, de a téma is megszólította. A 2025-ös kiírást ugyanis a Dobostorta 140 témakörben hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület, 

mivel a hungarikumok közé is beválasztott finomság ebben az évben ünnepli születésének 140. évfordulóját.

 „A versenykiírást látva úgy gondoltam, olyan süteményt kreálunk, amely a francia cukrászat helyett a magyar hagyományokra alapoz, ezért egy vajkrémes tortával indultunk el a versenyen. Így született meg a DCJ Stílusgyakorlat fantázianévre keresztelt édesség” – idézte fel Balogh.

Azt is megtudtuk tőle, hogy 

a kiírásban nem egy új dobostorta megalkotása szerepelt, hanem az, hogy a dobostorta jellegét adó nyersanyagokat, azaz a vajat, csokoládét, vaníliát, karamellcukrot kell felhasználni.  

Emellett megneveztek több alapanyagkosarat is, amelyek közül legalább két csoportból egyet-egyet tartalmaznia kellett a nevezett tortáknak:

  • a Kárpát-medencében őshonos fűszerek, például kakukkfű, levendula, menta, zsálya, izsóp, lestyán, csombor;
  • hungarikum pálinkák vagy a Kárpát-medence őshonos szőlőfajtáiból készült borok – például barack-, szilva-, alma- vagy meggypálinka,  kéknyelű, furmint, hárslevelű, kadarka;
  • őshonos magyar gyümölcsök, például berkenye, kajszibarack, meggy, birs, őszibarack, alma, körte, cseresznye, szilva.

Hagyomány és új utak

„A DCJ Stílusgyakorlat egyszerre idézi meg a hagyományt és nyit új utakat a dobos újraértelmezésében. A mi tortánk vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládékrémhez angol krémet, meringuet és természetesen csokoládét és kakaómasszát használtunk. A kosarakból meggyet és meggypálinkát vettünk – a gyulai Harruckernt –, így váltakoznak a rétegek, piskóta, csokikrém és meggy, de most nem vízszintesen, hanem merész függőleges elrendezésben.

Az alsó piskótalapot karamellacukor koronázza, bár ez a szemek elől rejtve marad, míg a belső textúrákban mandulanugát és grillázs is megtalálható”

 – ismertette a győztes kreáció összetevőit a cukrászmester.

A DCJ stílusgyakorlat torta, Magyarország tortája az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepének rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón az Országház Vadásztermében 2025. július 31-én / Fotó: MTI/Lakatos Péter

A pálinka kapcsán arra is rákérdeztünk, mennyire érződik az alkohol a süteményen. Mivel a desszertet úgy készítik, hogy a meggyzselébe még forrón, tehát 80 Celsius-fok környékén vagy afölött egy kicsivel kerül bele a meggypálinka, az alkohol teljesen elillan belőle, így válik a torta gyermekbaráttá.

Hogy a zsűrit mi foghatta meg leginkább a süteményben, Balogh László azt válaszolta, az ítészeknek nagyon tetszett, hogy a kiírásnak eleget téve nem egy új dobostortát alkottak, de a süteményük mégis emlékeztet a klasszikus édességre. 

„Aki eddig megkóstolta, azt mondta, hogy a dobostorta abszolút visszaköszön az ízében, ez többek között a karamella és a csokoládé miatt van.

Ugyanakkor a savanykás meggy mély ízt ad, miközben harmonizál a csokoládéval”

– hangzott el.

A versenykiírás szerint a torta 40 százalékának valamilyen piskótának vagy tésztának kell lennie, de a rétegrendben nem volt megkötés. így a gyulaiak a függőlegeset választották, ami „eléggé odavonzza az emberek szemét, és nagyon különlegessé teszi a tortát”

Sőt, további érdekesség, hogy a DCJ Stílusgyakorlat teteje sem a klasszikus dobostorta. „Ugyanakkor az alsó piskótalapot behúztuk doboscukorral, amelyet a szeleteléskor át tudunk vágni, ez adja az egész roppanósságát. Illetve alul van még egy réteg mandulanugát is, az élményt pedig a grillázs teszi teljessé” – fedi fel az összes kulisszatitkot a cukrászmester.

A győztes tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában, ezek listája augusztus 18-tól megtalálható a www.cukraszat.net oldalon. A receptek a minőségvédelem érdekében csak jövőre válnak nyilvánossá, addig kizárólag az ipartestületi tagok készíthetik el az édességeket. A DCJ Stílusgyakorlat „szülővárosában”, Gyulán, a Kézműves és a Százéves cukrászdában is felkészültek a rohamra, egy szelet várhatóan kevesebb mint kétezer forintba kerül majd az idei országtortából.

Így választják ki Magyarország tortáját

A zsűrizés három körben zajlik. Idén az első körben 35 torta volt, a tesztelést anonim végezték, azaz a zsűritagok nem tudták, kinek a tortáját kóstolják. A második fordulóba öt vagy hat édesség jutott, az eredményt a harmadik fordulóban ezekből hirdették ki. Érdekesség, hogy az első két kör után az ítészek javaslatokat fogalmazhatnak meg, miként lehetne még jobbá varázsolni az adott süteményt

A gyulai csapat ezek közül kettőt meg is fogadott: savasabbá tették a zselét, illetve kicsit kevesebb stabilizátort raktak bele. A harmadik forduló az ipartestület tanműhelyében élőben kellett elkészíteni a 22-24 centiméter átmérőjű, 16 szeletes tortát. A munkálatok reggel 6 órakor kezdődtek, a cukrászoknak négy óra állt rendelkezésre, 11-kor már szeletelni kellett a végeredményt.

„A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy bár az eredményhirdetés már június 2-án megtörtént, a hírt július utolsó napjáig titokban kellett tartani. Akkor hirdették ki ugyanis a Parlamentben a 2025-ös Magyarország tortája nyertesét, valamint a cukormentes győztest is” – idézte fel Balogh László.
 

 

Nyitókép: Görgényi Ernő Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában



 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DINO54
2025. augusztus 15. 16:20
Ezzel a függőleges rétegrenddel jól kicsesztek minden utángyártóval! :-)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!