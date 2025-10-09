Ft
művészet Nobel író Krasznahorkai László Gyula Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor mintha előre látta volna: nemrég Krasznahorkai Lászlót idézte egyik beszédében

2025. október 09. 14:13

A miniszterelnök a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján beszélt a gyulai születésű, azóta Nobel-díjat kapó szerzőről.

2025. október 09. 14:13
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, döntött a Svéd Akadémia: 

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta,

„látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet” – olvasható az Akadémia indoklásában. 

Krasznahorkai 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.

Az író munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is. 

A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését.

Orbán Viktor valamit előrelátott?

Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megérezhetett valamit, mert nemrég a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján megemlítette a Nobel-díjas magyar szerzőt . Mint fogalmazott, „Krasznahorkai László úr, egy író, idevalósi a szomszédos Gyulára”

A rangos elismerés hírére október 9-én, csütörtökön pedig Facebook-oldalán reagált a kormányfő. 

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Marjai János

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet".

nempolitizalok-0
2025. október 09. 15:41
Mindenki előre látta nem csak Orbán, hiszen a nemzetközi libcsi csürhe "ízlése" simán kiszámítható. Lényeg, hogy ne legyen nemzeti, sőt ha lehet, tapossa. Nem nagyon értem, egy ilyennek miért kell gratulálni: ""Egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy magyar vagyok." Gratuláljanak neki az eurolibsik.
llnnhegyi
2025. október 09. 15:15
Én is előrelátó vagyok! 2026 június 12.-en "Orbán Viktor miniszterelnöki székben ül, újra!"
cirmos
2025. október 09. 15:13
nem orbán kapta a nobel-díjat!
llnnhegyi
•••
2025. október 09. 15:11 Szerkesztve
dr miniszterelnök bölcs ember,előrelátó! ===================✓ "Magyar Péter budai ficsur, áruló!"
