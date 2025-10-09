Orbán Viktor mintha előre látta volna: nemrég Krasznahorkai Lászlót idézte egyik beszédében

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
A miniszterelnök a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján beszélt a gyulai születésű, azóta Nobel-díjat kapó szerzőről.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, döntött a Svéd Akadémia:
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta,
„látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet” – olvasható az Akadémia indoklásában.
Krasznahorkai 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.
Az író munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is.
A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését.
Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megérezhetett valamit, mert nemrég a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján megemlítette a Nobel-díjas magyar szerzőt . Mint fogalmazott, „Krasznahorkai László úr, egy író, idevalósi a szomszédos Gyulára”.
A rangos elismerés hírére október 9-én, csütörtökön pedig Facebook-oldalán reagált a kormányfő.
Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/Marjai János
Ezt is ajánljuk a témában
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.