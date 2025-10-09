Orbán Viktor mintha előre látta volna: nemrég Krasznahorkai Lászlót idézte egyik beszédében

Mint arról a Mandiner is beszámolt, döntött a Svéd Akadémia:

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta,

„látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet” – olvasható az Akadémia indoklásában.

Krasznahorkai 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.

Az író munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is.