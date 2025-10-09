„Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően felkerültünk a világirodalom könyvesszekrényének a legfelső polcára” – Gyula város polgármestere a Mandinernek

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
Sorra érkeznek a gratulációk Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán, Orbán Viktor is köszöntötte az első gyulai Nobel-díjast. A Mandiner megkereste a dél-alföldi város polgármesterét, aki elmondta, nagyon büszkék rá, hogy a település adta az egyetemes kultúrának Krasznahorkai Lászlót is, Erkel Ferenc és Bay Zoltán mellett.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, 2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet" – olvasható a Svéd Akadémia indoklásában.
A rangos elismerés hírére Orbán Viktor miniszterelnök is reagált közösségi oldalán. A kormányfő azt írta,
Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”
Az alkalomból a Mandiner megkereste az író szülővárosa, Gyula polgármesterét is. Görgényi Ernő elmondta, egészen különleges érzés, hogy a dél-alföldi település immár egy Nobel-díjast adott a világnak. „Az első szó az elismerésé, a gratulációé. Szívből gratulálok Krasznahorkai Lászlónak” – hangsúlyozta a település vezetője. Hozzátette, Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően
Gyula felkerült a világirodalom könyvesszekrényének a legfelső polcára.
A polgármester külön felhívta rá a figyelmet, hogy Krasznahorkai írásaiban meghatározó jelentőséggel bírnak
„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az egyetemes kultúrának adta ez a város Krasznahorkai Lászlót is, Erkel Ferenc és Bay Zoltán mellett. Csodálatos érzés, hogy Gyula ihletet adott egy Nobel-díjas magyar írónak” – emelte ki még Görgényi Ernő.
Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.
Az író munkássága régóta elismert nemzetközileg, sok más mellett korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is.
A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését.
Nyitókép: MTI/Marjai János