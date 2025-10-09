„Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően felkerültünk a világirodalom könyvesszekrényének a legfelső polcára” – Gyula város polgármestere a Mandinernek

Mint arról a Mandiner is beszámolt, 2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet” – olvasható a Svéd Akadémia indoklásában.

Krasznahorkai László munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez, most elnyerte a legnagyobb irodalmi díjat, a Nobelt. Fotó: MTI/Marjai János

A rangos elismerés hírére Orbán Viktor miniszterelnök is reagált közösségi oldalán. A kormányfő azt írta,