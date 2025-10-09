Ft
város Görgényi Ernő polgármester Krasznahorkai László Gyula Nobel-díj nyilatkozat

„Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően felkerültünk a világirodalom könyvesszekrényének a legfelső polcára” – Gyula város polgármestere a Mandinernek

2025. október 09. 17:07

Sorra érkeznek a gratulációk Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán, Orbán Viktor is köszöntötte az első gyulai Nobel-díjast. A Mandiner megkereste a dél-alföldi város polgármesterét, aki elmondta, nagyon büszkék rá, hogy a település adta az egyetemes kultúrának Krasznahorkai Lászlót is, Erkel Ferenc és Bay Zoltán mellett.

2025. október 09. 17:07
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Mint arról a Mandiner is beszámolt, 2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta  „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet” – olvasható a Svéd Akadémia indoklásában.

Krasznahorkai László munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez. Fotó: MTI/Marjai János
Krasznahorkai László munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez, most elnyerte a legnagyobb irodalmi díjat, a Nobelt. Fotó: MTI/Marjai János

A rangos elismerés hírére Orbán Viktor miniszterelnök is reagált közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, 

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

Gyulai alakok is feltűnnek Krasznahorkai László írásaiban

Az alkalomból a Mandiner megkereste az író szülővárosa, Gyula polgármesterét is. Görgényi Ernő elmondta, egészen különleges érzés, hogy a dél-alföldi település immár egy Nobel-díjast adott a világnak. „Az első szó az elismerésé, a gratulációé. Szívből gratulálok Krasznahorkai Lászlónak” – hangsúlyozta a település vezetője. Hozzátette, Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően

Gyula felkerült a világirodalom könyvesszekrényének a legfelső polcára. 

A polgármester külön felhívta rá a figyelmet, hogy Krasznahorkai írásaiban meghatározó jelentőséggel bírnak 

  • a gyulai helyszínek,
  • a gyulai élmények 
  • és a vidéki alakok.

 „Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy  az egyetemes kultúrának adta ez a város Krasznahorkai Lászlót is, Erkel Ferenc és Bay Zoltán mellett. Csodálatos érzés, hogy Gyula ihletet adott egy Nobel-díjas magyar írónak” – emelte ki még Görgényi Ernő.

Már régóta elismert nemzetközi berkekben

Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.

Az író munkássága régóta elismert nemzetközileg, sok más mellett korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is.

A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését.

Nyitókép: MTI/Marjai János

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. október 09. 18:04
Hát nálam biztosan nem fogja a helyet foglalni a könyvespolcon, a könyvszekrényben.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. október 09. 18:01
Fogadjuk el, hogy ő maga sem tekint magyarként önmagára, így lehet, hogy a lemagyarozását sértésként éli meg. Azt egészen biztosan lehet sejteni, hogy a teljesítményét/tehetségét/elismertségét más gyökérből sarjadónak tekinti és nem igazán kívánja megosztani a buta lápimagyarokkal. Hagyjuk meg neki a választás jogát. A büszkeség egyedül őt illeti, lubickoljon abban egyedül.
Válasz erre
2
0
mikes8
•••
2025. október 09. 17:41 Szerkesztve
Régóta mutogatja a foga sárgáját... Ennek a neoliberalnácinak van képe nácizni a magyarokat... Hányinger és pusztulat! A kádárkorról írt szösszenetei miatt lett közismert, aztán az apokaliptikus rémületet okozó liberálnáci bolsevikok oldalára állt és onnan osztja az észt... Hazaáruló sz@rházi!
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2025. október 09. 17:40
nocsak, most már nemcsak a Fradinak vannak felső polcos emberei
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!