Bedurrant az Otthon Start Program, tömegével jelennek meg az eladók is – megkérdeztük a szakértőt, kell-e aggódnunk az árnövekedés miatt

Balogh László, az ingatlan.com szakértője

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az évközbeni összehasonlítás képe nem feltétlenül reális, hiszen minden piacnak megvan a ciklikussága. Az augusztusi érdeklődések mennyisége több mint 50 százalékkal nagyobb volt, mint egy éve. Balogh László szerint augusztus végén-szeptember első felében volt a csúcson az érdeklődés. Úgy vélte, hogy erre az őrületes keresletre lehetett számítani, mert az elmúlt tíz évben az ingatlanpiacról „kiárazódott” vevőket szólította mag az Otthon Start Program, és a júliusi bejelentéskor már sokan elkezdtek készülni a szeptemberi indulásra. Emlékeztetett, hogy a Csok vagy épp a Babaváró hitel bevezetésekor ugyanilyen óriási érdeklődés volt az elején. „Várandós kismamák álltak sorban az OEP-nél, hogy kérjék a TB-jogviszony igazolását.

Ez messze nem azt jelenti, hogy már senkit nem érdekel a program – mondja a szakértő, hozzátéve, hogy augusztushoz képest szeptemberben 6 százalékkal csökkent a telefonos érdeklődések mértéke, éves szinten viszont még mindig 34 százalékos pluszban van a kereslet. „Amennyiben ez az az utazósebesség, amit felvesz a lakáspiac keresleti oldala, akkor ez még mindig jóval tempósabb, mint egy éve. Pedig egyébként a tavaly szeptember sem volt piskóta, mert akkor már elkezdett a Prémium Államkötvények hatása érződni a piacon, hiszen a befektetők elkezdték nézegetni a lakásokat, hogy a majdani kamatkifizetések után lépni tudjanak” – fogalmazott.

A legtöbb Otthon Start hitelt igénylő viszonylag fiatal

A keresleti piac abszolúte megmozdult az Otthon Start Program hatására. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden érdeklődő 3 százalékos hitellel fog lakást venni, nem feltétlenül veszi mindenki igényben ezt a lehetőséget. Továbbra is nagyon aktívak a vevők az egész országban – ezt jelzi, hogy az egyébként Baranya (10 százalék) és Zala vármegyében (12 százalék) mért legkisebb regionális keresletnövekedések is kétszámjegyűek.