Bedurrant az Otthon Start Program, tömegével jelennek meg az eladók is – megkérdeztük a szakértőt, kell-e aggódnunk az árnövekedés miatt

Kiderült, kik rohannának rá leginkább az Otthon Start programra
Az adatok szerint sok fiatal felnőttnek korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már „nézelődőként” jelen vannak a piacon.
Mekkora árnövekedést okozott a szeptember 1-től igényelhető 3 százalékos állami kamattámogatású lakáshitel? Mely korosztály szeretne részt venni leginkább az Otthon Start Programban és mi várható jövőre? Többek közt erről beszélgettünk az ingatlan.com vezető szakértőjével.
Minden piaci szegmensben érzékelhető az Otthon Start Program hatása – mondta lapunknak a szeptemberi piaci adatok alapján Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, hogy a vevői oldal megélénkült, a kereslet a bejelentés előtti szinthez képest duplájára emelkedett. Ez azt jelenti, hogy szeptember első heteiben az érdeklődések száma kétszeres volt az Otthon Start bejelentése előtti hetekben mérthez képest. Az augusztusban mért több mint 400 ezer, eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés 4-4,5 éves rekordokat döntöget. Legutóbb 2021 tavaszán tapasztaltak ilyen mértékű keresletet.
A szakértővel többek közt az alábbiakról beszélgettünk:
Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az évközbeni összehasonlítás képe nem feltétlenül reális, hiszen minden piacnak megvan a ciklikussága. Az augusztusi érdeklődések mennyisége több mint 50 százalékkal nagyobb volt, mint egy éve. Balogh László szerint augusztus végén-szeptember első felében volt a csúcson az érdeklődés. Úgy vélte, hogy erre az őrületes keresletre lehetett számítani, mert az elmúlt tíz évben az ingatlanpiacról „kiárazódott” vevőket szólította mag az Otthon Start Program, és a júliusi bejelentéskor már sokan elkezdtek készülni a szeptemberi indulásra. Emlékeztetett, hogy a Csok vagy épp a Babaváró hitel bevezetésekor ugyanilyen óriási érdeklődés volt az elején. „Várandós kismamák álltak sorban az OEP-nél, hogy kérjék a TB-jogviszony igazolását.
Ez messze nem azt jelenti, hogy már senkit nem érdekel a program – mondja a szakértő, hozzátéve, hogy augusztushoz képest szeptemberben 6 százalékkal csökkent a telefonos érdeklődések mértéke, éves szinten viszont még mindig 34 százalékos pluszban van a kereslet. „Amennyiben ez az az utazósebesség, amit felvesz a lakáspiac keresleti oldala, akkor ez még mindig jóval tempósabb, mint egy éve. Pedig egyébként a tavaly szeptember sem volt piskóta, mert akkor már elkezdett a Prémium Államkötvények hatása érződni a piacon, hiszen a befektetők elkezdték nézegetni a lakásokat, hogy a majdani kamatkifizetések után lépni tudjanak” – fogalmazott.
A keresleti piac abszolúte megmozdult az Otthon Start Program hatására. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden érdeklődő 3 százalékos hitellel fog lakást venni, nem feltétlenül veszi mindenki igényben ezt a lehetőséget. Továbbra is nagyon aktívak a vevők az egész országban – ezt jelzi, hogy az egyébként Baranya (10 százalék) és Zala vármegyében (12 százalék) mért legkisebb regionális keresletnövekedések is kétszámjegyűek.
Ez azért érdekes, mert békeidőben – azaz amikor semmilyen különleges esemény, program nem befolyásolja a piacot – a kétszámjegyű növekedés kifejezeten erős, most pedig a leggyengébben teljesítő vármegyékben is elérte ezt a szintet a bővülés. Budapesten 30, Tolna és Győr-Moson-Sopron vármegyékben pedig 60-62 százalékos volt a keresletnövekedés éves szinten szeptemberben – mondta el az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Ahogy a napokban a kormányinfón is elhangzott, a legtöbben a fiatal felnőttek érdeklődnek, főleg a 30-39 év közöttiek szeretnének részt venni az Otthon Start Programban, de a 40-59 éves korosztályból is sokan érdeklődnek, és 18-29 éves fiatalokat is elgondolkoztatta a lehetőség
Ezt is ajánljuk a témában
Az adatok szerint sok fiatal felnőttnek korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már „nézelődőként” jelen vannak a piacon.
„Az első lakásvásárlói hullám az én becslésem szerint több mint 2000 milliárd forintot hoz a piacra. Amennyiben egy év alatt 70 ezer Otthon Start Programban részt vevő vásárlóval és átlagosan 30 millió forintos hitellel számolunk – és ez egy konzervatív becslés.
Ez egészben az a nagyon érdekes, hogy Magyarországon tízből kilenc ember saját tulajdonú ingatlanban él, és az extra kereslet őket is arra indíthatja, hogy új – jobb és/vagy nagyobb lakásba vagy házba költözzenek.
Amennyiben ők is piacra lépnek, hosszú eladási láncok jöhetnek létre. A most megjelenő keresletben ott vannak azok is, akik már korábban új lakásba költöztek volna, de ezt elhalasztották, mert bent ragadtak az ingatlanukban” – emelte ki a szakember.
Az ingatlan.com közelmúltban megjelent elemzése szerint az eladási idők is rövidültek. Olyannyira – teszi hozzá –, hogy országosan két hónap alá ment az az átlagos idő, amely alatt az eladott ingatlan a piacon volt. Egy éve ez még 3 hónap volt. A nagyvárosokban és Budapesten csökkent, a kisvárosokban és községekben pedig valamelyest nőtt az ingatlanok piacon töltött idejének mértéke. Az eladási idők rövid távú növekedése azonban azt jelzi, hogy a hosszabb ideje a piacon lévő ingatlanok is elkeltek, ezeket is felszívta a megjelent kereslet.
Szeptemberben pedig az új eladók is megérkeztek a piacra, múlt hónapban 38 ezer új hirdetést adtak fel a tulajdonosok és az igatlanközvetítők.
Ez éves szinten 20 százalékos növekedés, augusztushoz képest pedig 30 százalékos bővülés. Ez komoly jelenség, az eladók egy része a keresleti hullámot meglovagolva szeretne jobb ingatlanba költözni és ez a helyzet eladási láncokat fog generálni – mondja az ingatlan.com szakértője. Hozzátette, hogy az egyidejűleg elérhető kínálat is növekedett, 131 ezerről 135 ezerre.
Ezt is ajánljuk a témában
Mennyi hitelt igényelhetünk? Mekkora lesz a tölesztőrészlet és mennyit kell visszafizetni? Jobban megéri az Otthon Start Program segítségével lakást venni mint bérelni? Milyen feltételeknek kell megfelenünk, hogy részt vehessünk a programban? Íme a válaszok és még sok egyéb információ!
Az ingatlan.com adatai szerint augusztusban havi 1,2 százalékkal nőttek országos szinten az ingatlanárak, szeptemberben ez a növekedés 2,7 százalék volt. Balogh László szerint ez azonban még nem az a növekedési „sebesség”, ami letépi a hajunkat. Budapesten szeptemberben 1,4-ről 1,6 százalékra nőtt a drágulás mértéke, ami azt jelzi, hogy az áremelkedés gyorsulása elsősorban a vidéki ingatlanpiac változásainak köszönhető. Ez persze érthető, hiszen a budapesti ingatlanárak eddig is magasak voltak, a keresletnövekedés viszont országos szinten jelentkezett, ezért
a vidéki lakáspiacon sokkal nagyobb lendületet hozott az Otthon Start Program.
Ez azzal is jár, hogy az elmúlt tíz évben Budapest és az ország többi részének ingatlanpiacai közt nagyra nyílt árolló kezd zárulni, a vidéki ingatlanok értéke gyorsabban emelkedik, és közelít a budapestiekéhez. Az ingatlan.com statisztikái alapján a budapesti használt ingatlanok átlagos négyzetméterenkénti ára 1,3 millió forint, és még a legdrágább vidéki városban, Debrecenben sem érte el az 1 milliót ugyanez az ár. Az árak azonban szerinte később, az új építésű lakások megjelenésével korrigálnak majd.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Márton ismertette a részleteket.
Balogh László szerint ugyanis jövő év elején egy újabb keresleti hullám várható, hiszen
januártól megnyílik a lehetőség, hogy „a tervezőasztal mellől” vásároljon az ember új, a jövőben megépülő lakást hitelre, és ez a társasházi építményi jog múlt héten bejelentett változásával az új éítésű lakások egy szélesebb körére is érvényes lesz.
Eddig úgy volt, hogy az ügyfél a használatbavételi engedély kézhezvételével, azaz a ház elkészültével mehetett a bankhoz hitelért, ez most megváltozik.
„Ez valószínűleg megélénkíti az új lakások piacát, ami nem is baj, mert kicsit széthúzza a piacot, és több hullámban érkezik a nagyobb kereslet. Emellett a tervezett új lakások megjelenésével a kínálat is megint emelkedhet jövőre, ez pedig egy nagyon turbulens helyzetet eredményezhet, hiszen a jelenlegi kínálati növekedésnek jó része, mondjuk több mint 75 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, ám a tervezett új lakások közül szinte mindegyik ilyen lesz, azaz a négyzetméterenkénti ár 1,5 millióhoz fog közelíteni. Ez pedig korrekciót okozhat a használt ingatlanok piacán, hiszen a vevők egy része valószenűleg picit drágább, de új lakást fog vásárolni” – fogalmazott.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt