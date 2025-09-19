Kiderült, kik rohannának rá leginkább az Otthon Start programra

A fővárosban élők nagyobb arányban tervezik felvenni a hitelt (12 százalék), mint az ország többi részén lakók (6-8 százalék). Élesek a különbségek a foglalkoztatási kört tekintve is: legnagyobb arányban (19 százalék) a vállalkozók terveznek élni a támogatással, de magas (15 százalék) a közép- és felsővezetők aránya is. Az irodai, szellemi munkakörben dolgozó beosztottak 14 százaléka, a fizikai dolgozók 6 százaléka tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.

A program nagyon népszerű a fiatalabb generációk körében, de tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is. A 18-29 évesek 5 százaléka a „nagyon valószínű”, míg további 10 százaléka a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy, 30 százalék a korosztályban a bizonytalanok aránya.

Ez mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat, sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már „nézelődőként” jelen vannak a piacon.

A 30-39 évesek csaknem ugyanolyan arányban (14 százalék) terveznek élni a támogatással, mint a fiatalabbak. A 40-59 éveseknél alacsonyabb a pozitív választ adók aránya (6-8 százalék). A 60 év fölöttiek – részben hitelbírálati nehézségek miatt – elenyésző arányban terveznek részt venni a programban.

