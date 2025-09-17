Óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt: naponta ezer új igénylés érkezik a bankokhoz

Gulyás Gergely Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról: Az épelméjűség is kérdéses!
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Az első otthonhoz jutást segítő hitelkonstrukció hivatalosan szeptember elsején rajtolt el.
A megszokottól némiképp eltérő időpontban szerdán jelentkezett a Kormányinfó.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között beszámolt arról, hogy a szeptember elsején elrajtolt Otthon Start Program sikerét az is mutatja, hogy
kevesebb, mint három hét alatt már több mint 10 ezer hiteligénylés került a bankok elé.
Azaz hozzávetőleg naponta ezer igényt adtak/adnak be a leendő lakástulajdonosok.
A miniszter arra is kitért, hogy minden településtípuson nagy az érdeklődés, és még az idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg – hangzott el a Kormányinfón.
Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig arról is beszélt, hogy 10,2 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások a mögöttünk hagyott héten.
Ezt is ajánljuk a témában
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Gulyás Gergely korábban az Otthon Start Program kapcsán elmondta, hogy a piaci kamatozású hitelekhez képest az Otthon Starttal 10 millió forintonként havonta 30 ezer forintot lehet spórolni, míg 50 millió forint esetén havonta 150 ezer forinttal kedvezőbb a törlesztőrészlet.
Egy korábbi Kormányinfón az is elhangzott, hogy
a program indulását széles körű egyeztetések előzték meg, ezért a pénzintézetek készen álltak induláskor, így az minden területen zökkenőmentesen zajlott.
A kancelláriaminiszter bő egy hete arra is felhívta a figyelmet, hogy a program az egész országot megmozgatta, az érdeklődés országos szintű, települések között lakosságarányosan oszlanak el a hitelfelvevők. Gulyás Gergely azt is megjegyezte, a programmal kapcsolatos részletes adatok október elején lehet megismerni.
Nyitókép illusztráció. Fotó: