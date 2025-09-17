Óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt: naponta ezer új igénylés érkezik a bankokhoz

A megszokottól némiképp eltérő időpontban szerdán jelentkezett a Kormányinfó.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között beszámolt arról, hogy a szeptember elsején elrajtolt Otthon Start Program sikerét az is mutatja, hogy

kevesebb, mint három hét alatt már több mint 10 ezer hiteligénylés került a bankok elé.

Azaz hozzávetőleg naponta ezer igényt adtak/adnak be a leendő lakástulajdonosok.

A miniszter arra is kitért, hogy minden településtípuson nagy az érdeklődés, és még az idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg – hangzott el a Kormányinfón.