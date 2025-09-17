Ft
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Otthon Start Program Miniszterelnökség hitel bank Gulyás Gergely igénylés Kormányinfó

Óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt: naponta ezer új igénylés érkezik a bankokhoz

2025. szeptember 17. 17:32

Az első otthonhoz jutást segítő hitelkonstrukció hivatalosan szeptember elsején rajtolt el.

2025. szeptember 17. 17:32
null

A megszokottól némiképp eltérő időpontban szerdán jelentkezett a Kormányinfó.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között beszámolt arról, hogy a szeptember elsején elrajtolt Otthon Start Program sikerét az is mutatja, hogy 

kevesebb, mint három hét alatt már több mint 10 ezer hiteligénylés került a bankok elé.

Azaz hozzávetőleg naponta ezer igényt adtak/adnak be a leendő lakástulajdonosok.

A miniszter arra is kitért, hogy minden településtípuson nagy az érdeklődés, és még az idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg – hangzott el a Kormányinfón.

Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig arról is beszélt, hogy 10,2 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások a mögöttünk hagyott héten.

Zökkenőmentesen indult az otthonteremtési program

Gulyás Gergely korábban az Otthon Start Program kapcsán elmondta, hogy a piaci kamatozású hitelekhez képest az Otthon Starttal 10 millió forintonként havonta 30 ezer forintot lehet spórolni, míg 50 millió forint esetén havonta 150 ezer forinttal kedvezőbb a törlesztőrészlet.

Egy korábbi Kormányinfón az is elhangzott, hogy 

a program indulását széles körű egyeztetések előzték meg, ezért a pénzintézetek készen álltak induláskor, így az minden területen zökkenőmentesen zajlott.

A kancelláriaminiszter bő egy hete arra is felhívta a figyelmet, hogy a program az egész országot megmozgatta, az érdeklődés országos szintű, települések között lakosságarányosan oszlanak el a hitelfelvevők. Gulyás Gergely azt is megjegyezte, a programmal kapcsolatos részletes adatok október elején lehet megismerni.

