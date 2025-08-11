Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szalonkonzervatív üzemanyag infláció Magyarország véleménycikk lakosság árstop Horvátország élelmiszer

Kiborult az osztrák kommentátor: „Magyarország árstopjai sikeresebbek voltak az osztrák megoldásoknál”

2025. augusztus 11. 11:21

A szerző keményen bírálja az osztrák politikusokat, akik szerinte a lakosság pénzügyi nehézségeivel szemben érzéketlenek, miközben saját jövedelmük biztosított.

2025. augusztus 11. 11:21
Ausztria

Gerald Grosz osztrák politikai kommentátor, publicista véleménycikke szerint három éve, amikor – Magyarországhoz, Horvátországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan – az élelmiszer-, üzemanyag- és lakásárak hatósági korlátozását javasolta Ausztriában az infláció megfékezésére, ezt a baloldali és a szalonkonzervatív politikusok elutasították.

Ezt is ajánljuk a témában

A szerző kiemeli, hogy

Orbán Viktor magyar miniszterelnök már akkor felismerte az árstopok jelentőségét, és szerinte Magyarország ennek köszönhetően jóval sikeresebben vészelte át a válságot, mint Ausztria”.

Grosz az Österreicheren megjelent írásában bírálja az osztrák politikusokat, akik szerinte a lakosság pénzügyi nehézségeivel szemben érzéketlenek, miközben saját jövedelmük biztosított.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: lobogó a bécsi parlament tetején (HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP)

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 11. 11:52
Lesz olyan még valaha, hogy a fórumszoft nem egy bugos tákolmány lesz? Kurva kínos, hogy duplán kell hozzászólni egy-egy kommenthez.
Válasz erre
0
0
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 11. 11:45
Bármennyire is fényezzük, az "árstop" meg a sityak nem csodaszer és lényegében nem más, mint az alacsonyabb jövedelmű réteg támogatása a nagyobb vásárlóerőt megtestesítők zsebéből. Mondhatnák úgy is, hogy a kormány mások faszával veri a csalánt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!