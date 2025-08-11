Kiborult az osztrák kommentátor: „Magyarország árstopjai sikeresebbek voltak az osztrák megoldásoknál”

Ez hihetetlen: Brüsszel kiborult a magyarországi árréstop miatt, ki is lőtték a rakétákat
Szerintük az árréskorlátozások is szabálytalanok.
A szerző keményen bírálja az osztrák politikusokat, akik szerinte a lakosság pénzügyi nehézségeivel szemben érzéketlenek, miközben saját jövedelmük biztosított.
Gerald Grosz osztrák politikai kommentátor, publicista véleménycikke szerint három éve, amikor – Magyarországhoz, Horvátországhoz és Spanyolországhoz hasonlóan – az élelmiszer-, üzemanyag- és lakásárak hatósági korlátozását javasolta Ausztriában az infláció megfékezésére, ezt a baloldali és a szalonkonzervatív politikusok elutasították.
A szerző kiemeli, hogy
Orbán Viktor magyar miniszterelnök már akkor felismerte az árstopok jelentőségét, és szerinte Magyarország ennek köszönhetően jóval sikeresebben vészelte át a válságot, mint Ausztria”.
Grosz az Österreicheren megjelent írásában bírálja az osztrák politikusokat, akik szerinte a lakosság pénzügyi nehézségeivel szemben érzéketlenek, miközben saját jövedelmük biztosított.
Gerald Grosz új könyve, „Merkel műve – a mi bukásunk”, politikai bombaként robbant a német közéletben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: lobogó a bécsi parlament tetején (HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP)