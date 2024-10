Párizs elesett, a milicisták és a vallási fanatikusok pedig amerikaiak után kutatnak

Valami bűzlik a Fészekben

11 évad született a Robert Kirkman képregényéből adaptált The Walking Dead-sorozatból, mely 2010-ben indult világhódító útjára, de a Frank Darabont által indított széria lényegében egy teljesen új történetet mutatott be, annyira át lettek formálva a szereplők, vagy éppen újak jelentek meg a sztoriban. Ez azonban nagyon jót tett az apokaliptikus víziónak, amely több mint egy évtizeden át szegezte a képernyő elé a nézőket, hiszen a zombik lényegében csak másodlagos szereplőkké váltak. Egy külső fenyegetéssé, mint például egy állandóan felbukkanó tornádó,

az igazi kihívást pedig az ellenséges frakciók jelentették, miközben a legfőbb és rendre visszatérő momentum az lett, hogy a hősök hogyan maradjanak emberek az egyre embertelenebb világban.

A széria legnagyobb ereje ebben rejlett. Hogy hogyan talált egymásra Maggie és Glenn. Hogy miképp lett Herschel mindenki nagybácsija és nagyapja, aki erős hitével minden veszteségen túltette magát. Hogy Carol miképpen vált az áldozat szerepéből harcias amazonná, aki anyatigrisként védelmezi a falka tagjait. Hogy Rick újra és újra elbizonytalanodva ugyan, de mindvégig igazi vezetőként a legjobb döntéseket hozta, de legalábbis próbálta meghozni a csapat érdekében.

The Walking Dead: Daryl Dixon – Book of Carol (AMC)

Majd miután eljött a nagy finálé, azért maradt annyi kérdőjel, hogy a rajongók egy része folytatást követeljen, az AMC-n pedig ez a „folytatás” felosztva indult el. A Dead City Negan és Maggie New York-i kalandját, a The Ones Who Live Rick és Michonne egymásra találását mesélte el, míg a Daryl Dixon azt mutatta be, hogy a vagány motoros, Rick „testvére” mihez kezd Franciaországban, miután egy hajótörés következtében Európa partjainál köt ki.