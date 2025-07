Bemutatkozott az új államtitkár, és rögtön több pénzt ígért a kultúrára

Október 9. és 22. között ötödik alkalommal kerül sor a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválra, amelynek teljes programját csak szeptemberben tárják a nyilvánosság elé. Annyi már most tudható, hogy október 22-én a Kassai Nemzeti Színház egy valódi kuriózummal érkezik Budapestre;

Liszt Ferenc 13 éves korában, Párizsban írt operáját adják elő.

A Don Sanche, avagy a szerelem kastélya című műről a zenetörténészek tudtak ugyan, de sokáig úgy tartották, elveszett, sőt maga Liszt is biztos volt benne, hogy a kotta a bemutatónak helyt adó színház kottatárában kitört tűzvész miatt örökre megsemmisült.

Október 11-én a Pesti Vigadóban koncerten köszöntik az idén kilencvenedik születésnapját ünneplő észt zeneszerzőt, Arvo Pärtot, október 14-én pedig a Zeneakadémia Solti Termében debütál Balogh Máté zeneszerző az oratórium, a koncert és a színház határmezsgyéjén egyensúlyozó előadása, a 1944 és 1945 fordulóján, Budapesten, a csehszlovák nagykövetség pincéjében játszódó Tél, avagy a fal füle. A fesztivált október 10-én a Müpában Friedrich Wilhelm Murnau némafilmjének, a Faustnak a vetítése nyitja meg Fassang László Liszt Faust-szimfóniáját is megidéző orgonakíséretével, és sok más mellett lesz még Toldi-bemutató a Budapest Táncszínháztól és Galaxisok-koncert.

A Liszt Ünnep beharangozó sajtótájékoztatóján, Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója hangsúlyozta,

a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek és a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál Magyarország jó hírét viszik a világban, ami nemcsak a diplomáciai kapcsolatok terén fontos, de – a kulturális turizmus révén – mérhető gazdasági haszonnal is jár.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója 2025. július 22-én a Müpa sajtótájékoztatóján. (MTI/Lakatos Péter)

Kiss-Hegyi Anita, akinek frissen kinevezett kulturális kapcsolatokért felelős államtitkárként ez volt az első nyilvános szereplése, megerősítette, a kormány mindezeket figyelembe véve és elismerve az elmúlt öt év sikereit megerősíti a Bartók Tavasz és a Liszt Ünnep finanszírozását.

„2021-ben a két fesztiválra szánt éves támogatás 1,75 milliárd forint volt,

amely 2027-től 2030-ig évi 2,6 milliárd forintra emelkedik.

Újdonság, hogy a 2027-es keret már 2026-ban felhasználható a szervezési munkálatok támogatására, ami kiszámíthatóbbá teszi a tervezést” – jelentette be a szakpolitikus, aki korábban csaknem egy évtizeden át a moszkvai magyar kulturális intézet igazgatója volt.

Kiss-Hegyi Anita hozzátette, személyesen és a munkája során is mindig ezt tekinti elsődlegesnek: a kultúraimport és -export folyamatosan egyensúlyát, a hazai és globális kulturális párbeszéd fenntartását. A magyar kultúra feladatáról is beszélt, aminek szerinte nem csupán fogyasztási élményként kell minden magyarhoz eljutnia, hanem szellemi tartalomként is, amelyet művelni lehet. Emellett a hagyományok felkutatására és újraértelmezése, illetve a következő generációknak való átadására ugyanúgy szükség van, ideértve a diaszpóra magyar közösségeit is.

A Müpáról szólva elmondta, az intézmény nem csupán a sokszínű programkínálata és a nemzetközi elismertsége miatt egyedülálló,

hanem mert megteremti a közösséghez tartozás élményét – ez mindannyiunk életében fontos.

„A többlettámogatásra így befektetésként is tekintünk, hiszen a Liszt Ünnephez és a Bartók Tavaszhoz hasonló fesztiváloknak a gazdaságélénkítő ereje vitathatatlan” – erősítette meg Káel Csaba szavait.

A Müpa vezérigazgatója mindezt azzal egészítette ki, lelkileg is fontos gesztus, hogy a minisztérium megértette a továbblépés és az ehhez szükséges büdzsénövelés szükségességét. Hiszen a nagy sztárokat sokszor két-három évvel korábban le kell kötni, ezért e területen nem lehet túlságosan rövid távokban gondolkozni.

„Szerencsére nekünk is van két nagy sztárunk, vagy ha úgy tetszik, igen jól csengő nemzeti kulturális márkánk, divatos szóval brandünk, akiknek a neve szerte a földön hívószóként szolgál. Bartók Béla egyet ma is sokaknak egyet jelent a tehetséggel, egyéniséggel, elszántsággal, aki a népzenei gyökereket nemcsak felkutatta, de különleges módon képes volt mindezt a saját személyiségén átszűrve felmutatni a világnak.

Liszt Ferenc pedig, bár akkor még nem ismerték ezt a műfajt, az első mai értelemben vett rocksztár volt,

zongoraművészként és zeneszerzőként is a 19. századi romantika legrajongottabb csillaga, aki a sikerei csúcsán döntött úgy, hogy visszatér a magyar gyökereihez. A Bartók Tavasz és a Liszt Ünnep célja, hogy az ő érdemeik ne menjenek soha feledésbe, ami csak úgy lehetséges, ha kortárs alkotókként hívjuk meg őket magunk közé” – jelölte ki a jövő e szempontból változatlan irányait Káel Csaba.

Nyitókép: Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten, a Bohém Rendezvényhelyszínen 2025. július 22-én. (MTI/Lakatos Péter)