A legbarokkabb magyar város, amit egyszer Szent László király is megmentett

Mi a kapocs Győr városa és a lovagkirály között?

Az talán sokak számára köztudott, hogy a győri bazilikában őrzik Szent László hermáját; a király teljes koponyacsontját, amely a Szent Korona és a Szent Jobb után a harmadik legjelentősebb nemzeti ereklyénk, csodálatos arany ötvözet veszi körül. Már csak emiatt is régóta nagy kultusza van a lovagkirálynak errefelé, az évente megrendezett Szent László Napok fénypontja például,

amikor a hermát körmenet keretében bemutatják a település lakosainak és az erre az alkalomra ide érkező turistáknak.

Az önkormányzat ilyenkor egy Szent László-díjat is kioszt, amelyet Győr meghatározó személyiségei kaphatnak meg. Nagyjából tíz évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy a már meglévő szakrális alapokhoz egy hagyományőrző családi fesztivál is kapcsolódjon az egész lovagkori kultúrát, annak viseleteit, szokásait, mindennapjait, az egykori lovagi táborok hangulatát valóban korhű módon megidézve.

Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezető igazgatója. (Forrás: Győr Projekt Kft.)

Idén mik lesznek a fő programok?

Június 27-én, pénteken a Káptalandomb válik a központi helyszínné, ahol a bazilika, illetve Szent László Látogatóközpont és Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ található. Délután 17 órától kézműves-foglalkozások várnak mindenkit, középpontban az akár kerámiából is elkészíthető hermával. 18 órától tematikus vezetéssel bejárható az Ékesség és jámborság – Zichy Ferenc győri püspök élete és kora című időszaki kiállítás.

Az 1701-ben született Zichy Ferenc ugyancsak fontos alakja volt a városnak, aki különös tisztelettel fordult a magyar szentek, többek között Szent László felé. A lovagkirály alakja nemcsak a székesegyház felújítása során bukkant fel több ízben, de a tiszteletére meghirdetett körmenet is Zichy püspök nevéhez fűződik. A monda szerint 1762-ben földrengés volt Győrött, és az emberek Szent Lászlóhoz folyamodtak segítségért, hogy mentse meg a várost. Nem is történt nagy kár, ezért Zichy püspök elrendelte, hogy ezúttal minden évben körmenetben vigyék végig a hermát a városon. Zichynek köszönhető az is,

hogy a belváros barokk korból megmaradt épületeinek egy részén ma is látható valamilyen formában Szent László alakja.

A pénteki napot végül dr. Nemes Gábornak, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ vezetőjének a Szent László-herma kalandos történetéről szóló előadása, majd a Szent László arcvonások című dokumentumfilm vetítése zárja. Utóbbi a néhány évvel ezelőtt elvégzett tudományos vizsgálatok menetét, eredményeit, valamint a Szent László-kultusz legfontosabb helyszíneit mutatja be.

Június 28-án, szombaton idén először Gyirmót is bekapcsolódik az ünneplésre. A Rodeo Ranchon egész napos hagyományőrző programsorozattal és egy komplett lovagkori táborral várják az érdeklődőket, este 21 órától pedig a Győri Lovasszínház Szent László, a lovagkirály című, nagyszabású, a Szent László-legenda alapján készült produkciójára kerül sor.

„Az élmény veled teljes, fesztiválozz Győrben!” – ahogyan a város idei nyári mottója is szól?

Pontosan. A Szent László Napok csak a kezdet, utána is megyünk tovább gőzerővel és rengeteg tematikus rendezvénnyel. A cél kettős, mindenekelőtt a környékbeli lakosságnak szeretnénk megfelelő minőségű programokat kínálni, ezeken keresztül pedig a turistáknak is megmutatni: kik vagyunk, mik a hagyományaink, az értékeink. Ezt szolgálta a szokásos nyárindító nagykoncert és a Győri Balett szervezte, immáron huszadik Magyar Táncfesztivál is, amelyen a nagy hazai balett-társulatok előadásai mellett a néptánc és kortárs tánc is mindig hangsúlyosan jelen van.

Július első hétvégéjén, ugyancsak sokéves hagyományt követve, a gyerekek veszik át az uralmat a városban, a Vaskakas Bábszínház szervezte Győrkőcfesztivál keretében a belváros gigantikus játszótérré alakul, tíz helyszínen ezer ingyenes eseménnyel várja a családokat. Erre az alkalomra a különböző helyi szolgáltatók is évről évre készülnek;

rengeteg szálláshely komoly kedvezményeket kínál ilyenkor a szülőknek és akár ingyenes ellátást a gyerekeknek,

és az éttermek is hasonló akciókkal várják a Győrkőcfesztivál vendégeit. Ezenkívül júliusban lesznek még Győri Rotary Fröccsnapok (18–20.) a jótékonyság jegyében, augusztus 8–9-én romantikus időutazás a Barokk Esküvőn, végül augusztus 28. és 30. között a Győri Bornapokkal zárjuk a nyarat.

Barokk Esküvő Győrben 2024-ben. (Forrás: Facebook)

Ami a felsorolásból ítélve elég eseménydúsnak ígérkezik. Az egész évi turizmus terén hogy állnak?

Nem lehetünk elégedetlenek. Üzleti turizmusban egyre erősebbek vagyunk, nyilván az Audi-gyár és annak beszállítói köre miatt is. A szabadidős turizmus is lassan felzárkózni látszik, amit tovább húzhat a felújított gyógy- és wellnessfürdő, a folyton fejlődő állatkert és a vízi turizmus fejlesztése érdekében tett erőfeszítések. A sportturizmusról nem is beszélve. Itt az ötezer-ötszáz férőhelyes Audi Aréna, az Olimpiai Sportpark, van torna- és dzsúdócsarnokunk, fedett atlétikai pályánk, két nagy uszodánk, mindehhez vendégszobáink. A cél, hogy minél többeket válasszanak minket akár az edzőtáborok, akár a hazai vagy nemzetközi sportesemények tervezésekor.

Nyárnyitó koncert a győri Dunakapu téren 2025. június 14-én, szombaton. (Forrás: Hello Győr/Facebook)