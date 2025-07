Ez a szív diadala volt: ledolgozta hátrányát, és továbbjutott az ETO az európai kupában

A magyar csapat kezdett jobban, amelyből ezúttal betegség miatt hiányzott Vitális Milán. Az ETO már a 16. percben ledolgozta hátrányát, Nadir Benbouali közeli fejese talált utat a hosszú alsóba (1–0). VIDEÓ ITT!

A zöld mezes csapat három perccel később egy megpattanó lövésből majdnem fordított, centiken múlott az újabb gól. Aztán a Pjunik játékosa lépett ki, a már sárga lapos Miljan Krpics pedig véletlenül buktatta őt. A vendégek hevesen reklamáltak az újabb lapért, de a játékvezető megkegyelmezett, noha egy ilyen szabálytalanságért láttunk már sárga lapot adni.

A fordulás után hatalmas erőket mozgósított az ETO: csak úgy záporoztak a hazai helyzetek, de vagy a kapus védett, vagy a kapufán csattant a lövés. Az 57. perchez érve akár már három-négy góllal is vezethetett volna a Rába-parti együttes.

A 68. percben aztán a semmiből az örmények is veszélyeztettek, egy lapos lövés borotválta meg az oldalsó kapufát. Egy perccel később azonban az ETO másodszor is betalált, Benbouali ezúttal is fejjel volt eredményes (2–0). Ezzel a találattal már a magyar gárda állt továbbjutásra. VIDEÓ ITT!

De nem sokáig, mivel a 84. percben a Pjunik Eric Ocansey révén betalált (2–1).

Nagy csata volt a pályán, végül újra az ETO vette be a kaput, Daniel Stefulj szerezte az ETO harmadik gólját (3–1). VIDEÓ ITT!

A ráadás végén az örmények ismét betalálhattak volna, de megúszta a győri csapat – ahogyan Stefulj a kiállítást, ugyanis a második sárga lapja után nem kapta meg a pirosat.

Az ETO tehát továbbjutott, és a következő körben a Csongvai Áront foglalkoztató svéd AIK Stockholm ellen játszik, mivel a gárda kettős győzelemmel, 8–0-s összesítéssel búcsúztatta az észt Paidét.



Labdarúgó Konferencia-liga

Selejtező, 2. forduló, visszavágók (a magyar érdekeltségű meccsek)

ETO FC–Pjunik Jereván (örmény) 3–1 (Benbouali 16., 69., Stefulj 90., ill. Ocansey 84.)

Továbbjutott: az ETO, 4–3-as összesítéssel

Később

20.00: Puskás Akadémia FC–Arisz Limassol (ciprusi) (Tv: M4 Sport)

20.00: NK Maribor (szlovén)–Paksi FC (Tv: Duna World)

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA