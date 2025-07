Egyre nehezebb a felcsúti küldetés: emberhátrányba került a Puskás Akadémia – ÉLŐ

A játék képe továbbra sem változik: az Arisz előnye tudatásban is gólra törőbben játszik, sokkal labdabiztosabb, mint a magyar csapat, irányítja a játékot. A felcsútiak felívelésekkel próbálkoznak, de eredménytelenül. Igaz, tényleg maradhatnak türelmesek, hiszen egyetlen gól a hátrányuk összesítésben. A legaktívabb játékos továbbra is Montnor volt, akinek újabb lövése már kapura tartott, de Markek könnyedén ölelte magához a labdát. Nem sokkal később már fejjel próbálkozott öt méterről, de fölé szállt a labda, aztán egy jobb oldali után Connor Goldson is közel járt fejjel a ciprusi vezetés megszerzéséhez.

A 43. percben már tényleg csak nagyon kevésen múlt, hogy nem került hátrányba a teljesen alárendelt szerepet játszó Puskás: Anderson Korreaia kapott zseniális labdát alig 6 méterre teljesen egyedül a kaputól, de Markek parádésan rontott rá, és úgy megzavarta, hogy végül mellé emelt a ciprusiak védője. A Limasszolban elég bizonytalanul védő magyar kapus most jóvá tette hibáit, gyakorlailag ő tartotta a párharcban csapatát. Gól nélkül ért véget az első félidő.

A Puskás kezdte a második félidőt, és jóval támadóbb felfogásban tette azt, a 49. percben egymás után két szögletet is elvégezhetett. Egy perccel később pedig az első komoly helyzet is összejött: Lamin Colley-tól kapott Nagy Zsolt labdát, estében tűzte rá, a megpattanó lövés centiméterekkel ment csak mellé. Azért a ciprusiak sem felejtettek el focizni, nem sokkal később Giorgi Kvilitaia lövésénél kellett Markeknak óriási bravúrt bemutatnia. Felélénkült a meccs! Megdolgoztatták rendesen a magyar kapust, az 57. percben két löketnél is nagyon kellett védenie.

Nagy a baj: a 63. percben Colley harcolt egy védővel a labdáért, a játékvezető szerint eltalálta a Puskás támadója ellenfele lábát, amiért megkapta második sárga lapját a mérkőzésen, így 10 emberre fogyatkozott a magyar csapat.

KONFERENCIA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

PUSKÁS AKADÉMIA–ARISZ LIMASSOL (ciprusi) 0–0 (összesítésben 2–3)

PUSKÁS AKADÉMIA: Markek – Maceiras, Golla, Stronati, Hartujunjan – Favorov, L. Duarte, Dárdai P. (Semel 60.) – Soisalo, L. Colley, Nagy Zs. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

ARISZ: Vaná – Yago, L. Balogun, Goldson, A. Korreia – Moucketou-Moussounda, Kokorin, Haralampusz – Gaustad, Kvilitaia, Montnor. Vezetőedző: Artyom Radkov

Kiállítva: Colley (63.)

Fotó: MTI/Vasvári Tamás