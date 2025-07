Felcsúton tudják, mi kell ahhoz, hogy versenyben maradjanak Európában

„Valóban igazolt a klub a posztomra a nyáron, de ezt nem versenyként élem meg, hanem motivációként, és ebből szerintem mindenki profitálhat. Jónak ítélem meg a jelenlegi helyzetet a keretben, mivel így tényleg jobban ki tudjuk segíteni egymást, és a céljainkat is egyszerűbb megvalósítani, ami nem más, mint minden meccset megnyerni. Azt várom, hogy ettől még jobb leszek, még keményebben dolgozok majd. Ha pedig nem én kezdek, netán nem is neveznek a mérkőzésre, akkor is számíthatnak rám a társak, támogatni fogom őket” – folytatta az afrikai támadó, aki érthetően jól érzi magát a bőrében, amihez az is hozzájárult, hogy a felkészülésen kívül sok plusz munkát végzett az elmúlt hetekben.

Lamin Colley 72 óra alatt négy gólt szerzett / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Az edzőm eddig is űzött-hajtott, végig hitt, bízott bennem, de ami a legfontosabb: mindig megkaptam tőle az esélyt. Nem biztos azonban, hogy csütörtökön nekem kell megint gólt szereznem, de ha így történik, nagyon hálás leszek” – fogalmazott Colley, aki tisztában van azzal is, hogy nem mindig lesz ilyen eredményes a játéka.

Hornyák Zsolt, a Puskás vezetőedzője szerint passzívan kezdték az első mérkőzést, amelyen gyorsan kétgólos hátrányba kerültek. „A cserékkel a második félidőben sikerült egyenlíteni, de így is kikaptunk, úgyhogy nyerni kell a továbbjutáshoz. Az egyik legnehezebb ellenfelet kaptuk a Konferencia-liga selejtezőjében: az Arisz játékosai gyorsak, főleg az indulási sebességükön látszik ez, és ami még feltűnő, hogy a széleken rendkívül erősek, veszélyesen támadnak.

Türelmesen kell játszanunk a visszavágón, és ha nem kerülünk hátrányba, továbbjuthatunk”

– szögezte le a felcsúti szakvezető.

Hornyák szerint egyik gárda sem lőtte még el az összes puskaporát, mindkettőnek van hová fejlődni, majd arra is kitért, miért igazolták le Szappanos Pétert.

Pécsi Ármin távozását követően úgy éreztük, a kapusposzt nincs megoldva. Ha pedig a piacon van egy ilyen kapus, mint Szappanos, akkor ki kell használni ezt a lehetőséget, mégiscsak egy válogatott futballistáról van szó. Gyorsan kellett döntenünk, egy nap alatt, végül sikerült leszerződtetnünk őt. Erősítést jelent számunkra. Ha nem mi, akkor lecsapott volna rá más, hiszen tényleg egy minőségi játékosról van szó.”

A Konferencia-liga második selejtezőkörének visszavágója 20 órakor kezdődik a Pancho Arénában csütörtökön, és az M4 Sport élőben közvetíti. A továbbjutó az izraeli Hapoel Beer-Seva és az AEK Athén párharc győztesével játszik a harmadik fordulóban, a görögök 1–0-ra nyertek az első mérkőzésen hazai pályán.

A harmadik számú európai kupasorozatban szereplő magyar klubok közül az ETO FC Győr is egygólos hátrányból várja az örmény Pjunyik Jereván elleni hazai visszavágót, míg a Paksi FC összesítésben 1–0-ra áll a szlovén Mariborral szembeni párharcban. Utóbbi idegenben lép pályára csütörtökön.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt (archív)