A 41. évezredben nincs más, csak a háború és az Istencsászár – a Warhammer 40,000 világa

Nem mellesleg akad még Space Hulk-alvonal, aminél elhagyatott, a káosz által megfertőzött űrhajókat tisztogatnak meg a speciális osztagok, vagy éppen, ha már űr, akkor a Battlefleet Gothic: Armada se maradjon ki. Sőt, akad magyar fejlesztésű játék is a Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr képében, miközben rengeteg más játékot is találhatunk a témában. Sőt, természetesen fantasy verziót is kaphatunk, ha arra vágynánk. De miért tennénk, mikor a 40K mindennél egyedibb és teljesebb világot kínál?

Érdemes tehát ismerkedni vele, foglalkozni a történelmével, elolvasni a regényeket, majd esetleg akár a miniatűrök gyűjtésébe és festegetésébe belefogni, akár a videó- és társasjátékokkal megbarátkozni. Akkora történelemről van szó, amely példátlan, köröket verve ezzel a legtöbb konkurenciára, így nem csoda, ha például egy Space Marine 2 érkezését a játékosok és a Warhammer-kedvelők tűkön ülve várják. Pláne, hogy az egykori THQ kiadó megszűnése után nagyon kérdésessé vált, hogy valaha is visszatér-e a játék.

Márpedig szeptember kilencedikén ismét lecsap lánckard és eldördül a boltgun, csak győzzük kivárni!