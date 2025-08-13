Ft
Hisztiznek az angolok, amiért JD Vance náluk nyaral

2025. augusztus 13. 12:03

„Nem akarjuk őt”: néhány tucat balos angol tüntetett az amerikai alelnök cotswoldsi nyaralása ellen.

2025. augusztus 13. 12:03
null

Hiába küldött még tudósítót is a Guardian baloldali brit lap a helyszínre: körülbelül 100 ember, többségében főleg nők jelentek meg a JD Vance ellen szervezett „nem szívesen látunk” partin, amelyre az oxfordshire-i Charlbury városában szerveztek. 

A legtöbb tüntető azt kifogásolta, ahogy Vance Zelenszkijjel bánt a hírhedt fehér házi találkozón. 

Natasha Phillips például egy plakátot tartott a kezében, amelyen ez állt: „JD Vance – a fickó, aki a kényelmes kanapéjáról zaklatta a háborús hőst”.
„Az, ahogy Zelenszkijt bántotta, undorító volt” – mondta a nő a lap tudósítójának. „Az ukránok hősök. A britek csodálják, ahogy szembeszállnak Putyinnal. Ide akartam jönni, hogy ezt megmutassam.”

Chris Tatton, Charlbury egyik lakosa és volt tanácsosa, azt mondta, hogy az egyik legrosszabb dolog, amit egész politikai pályafutása során látott, az volt, ahogy Vance nekiment az ukrán elnöknek. 

Vance a feltétlezések szerint – bár ezt a kormányzat nem erősített meg – egy 18. századi kastélyban tartózkodik, amely Johnny Hornby, a villanykörte-milliomos és felesége, Pippa, londoni gyűjtő tulajdonában van, akik David Cameron volt brit miniszterelnök barátai.

Jonathan Mazower egy őslakos népekkel foglalkozó jótékonysági szervezet kommunikációs igazgatója nem vett részt a „partin”, de dühös volt amiatt, hogy Vance-t meghívták.

„Hatalmas fennakadások vannak – minden utat és járdát lezártak, minden autót átkutatnak, senki nem léphet be. Mindenhol rendőrök és amerikai titkosszolgálati ügynökök vannak” – panaszkodott Mazower, aki Vance szálláshelye közelében lakik.

„De a zavaroknál is fontosabb, amit ő képvisel. Az itteni emberek többsége „élni és élni hagyni” típusú, de ez teljesen más. Ha Trump második embere idejön, az abszolút felháborító.

A hatalmas rendőri és titkosszolgálati jelenlét lehetetlenné teszi a normális tiltakozást, ezért kénytelenek voltunk plakátokat kiragasztani a falu körül, amelyek közül néhányat már leszedtek” – jelentette ki a férfi. 

Nyitókép: JD Vance Angliában horgászik/Suzanne Plunkett / POOL / AFP

canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 13:47
Vicces, ahogy az "élni és élni hagyni" tömeg fröcsög, mert ott van valaki, akinek más véleménye van. Az angol nép bukott nép. Országuk hamarosan nem fog tovább létezni. Vance még egyszer megnézte, mielőtt kalifátus lesz.
faramuci
2025. augusztus 13. 13:36
Azért nem hisztiznek hogy egész észak afrika,és a dologtalan arab világ évek óta náluk nyaral??😎
Nasi12
2025. augusztus 13. 13:34
Bidennek jobban örülnének. Aki megköszönné a szives vendéglátást argentin barátainak😒
ügyvéd
2025. augusztus 13. 13:33
Hülye angolok, angol hülyék,
