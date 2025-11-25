Orbán Viktor megszólalt Marco Rossi jövőjéről: minden kételyt eloszlatott

A válasz, amire egy ország várt: hivatalosan is eldőlt Marco Rossi jövője!
Az MLSZ csütörtöki elnökségén döntött.
A miniszterelnök két rövid mondattal reagált az MLSZ döntésére.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az MLSZ kedd délutáni elnökségi ülésén megerősítette Marco Rossit a pozíciójában, továbbra is ő marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
Az olasz szakember maradásáról a miniszterelnök is megemlékezett egy Facebook-bejegyzésben, mindössze két mondattal:
Nix ugribugri. Rossi a mester.”
Orbán Viktor és Marco Rossi jó viszonyt ápolnak egymással, májusban például egy Puskás Akadémia–Debrecen NB I-es mérkőzésen kapták lencsevégre őket, ahol egymás mellett foglaltak helyet.
