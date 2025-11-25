Ft
11. 25.
kedd
Marco Rossi magyar válogatott szövetségi kapitány Orbán Viktor MLSZ

Orbán Viktor megszólalt Marco Rossi jövőjéről: minden kételyt eloszlatott

2025. november 25. 21:12

A miniszterelnök két rövid mondattal reagált az MLSZ döntésére.

2025. november 25. 21:12
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az MLSZ kedd délutáni elnökségi ülésén megerősítette Marco Rossit a pozíciójában, továbbra is ő marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az olasz szakember maradásáról a miniszterelnök is megemlékezett egy Facebook-bejegyzésben, mindössze két mondattal: 

Nix ugribugri. Rossi a mester.” 

Orbán Viktor és Marco Rossi jó viszonyt ápolnak egymással, májusban például egy Puskás Akadémia–Debrecen NB I-es mérkőzésen kapták lencsevégre őket, ahol egymás mellett foglaltak helyet.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

lengedez-2
2025. november 25. 22:29
Nagyon helyes!! Hajrá Rossi mester!
zakar zoltán béla
2025. november 25. 22:02
Rendben!
backsplash
2025. november 25. 22:02
Nem értek a focihoz.
