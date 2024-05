Az apokalipszis ötödik lovasa: Furiosa – nem csak egy történet a Mad Maxből (filmkritika)

És bizony Tom Hardy (Venom, Dunkirk) is nagyszerűen teljesített a szerepben, miközben a Mad Max: A harag útja leginkább a látvány és a hangulat terén tett hozzá az eredeti filmekhez, noha néhány karakter is viszonylag izgalmassá vált. Így az a Furiosa is, akit akkor még Charlize Theron (Prometheus, Az asztronauta, Az ördög ügyvédje) alakított, de most előzményként Anya Taylor-Joy (A boszorkány, Utolsó éjszaka a Sohóban) is a bőrébe bújhatott. A kérdés csak az volt, hogy mennyire válik érzékelhetővé az, hogy ez "csak" egy mellékszál, és hogy az izzadságszag vagy a benzingőz tompítja el inkább az érzékszerveinket?

Majdnem Mad Max

A Furiosa alatt tombol az adrenalin. Az operatőri munka kiváló, a képek szinte festményként égnek a retinánkba, a dobhártyánkat pedig ritmusok és metalos riffelések tépik szét. Ahogy a különböző motorcsodák beindulnak, egyszerre dübörög a hangfal, rezeg még a vászon és a nézőtér, ami sok esetben, sokaknál csak hatásvadász giccsparádét eredményezne, de George Millernél valahogy ez is gyönyörűséges.

A háború és a túlélők felesleges, de elkerülhetetlen harcainak szimfóniája ez, ami a rendezőt Carl Orffhoz hasonlatossá teszi.

Itt a hang legalább olyan fontos, mint a kép és bármelyik koreográfia.