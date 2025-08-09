„Tény: Németország Izrael második legnagyobb fegyverexportőre. Ugyanakkor a német embargónak inkább politikai szintű jelzésértéke van, mint gyakorlati jelentősége. A legfontosabb tételekre, tengeralattjárókra és fegyverrendszer komponensekre, a döntés nem vonatkozik.

A Matador ügylet már lefutott. A közösen kifejlesztett páncéltörő rakétákat Izrael már megkapta. Az egyetlen komoly fenyegetést a 120 mm-es harckocsilőszerre vonatkozó embargó jelentheti. Ugyanakkor Németország szeretné megkapni az Arrow 3 légvédelmi rendszert Izraeltől, miközben fél szemmel az orosz ballisztikus rakétafejkesztéseket figyeli.

Harckocsilőszert be lehet szerezni máshol is. Arrow 3-at nem. Érdemes lesz figyelni a trükközést amivel a német kormány a saját erényfitogtató szankcióit majd megkerüli.”