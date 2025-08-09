Ft
08. 09.
szombat
Arrow 3 Németország fegyverrendszer embargó Izrael

Érdemes lesz figyelni a trükközést, amivel a német kormány megkerüli a saját erényfitogtató szankcióit

2025. augusztus 09. 06:53

Harckocsilőszert be lehet szerezni máshol is. Arrow 3-at nem.

2025. augusztus 09. 06:53
Robert C. Castel
Robert C. Castel
„Tény: Németország Izrael második legnagyobb fegyverexportőre. Ugyanakkor a német embargónak inkább politikai szintű jelzésértéke van, mint gyakorlati jelentősége. A legfontosabb tételekre, tengeralattjárókra és fegyverrendszer komponensekre, a döntés nem vonatkozik.

A Matador ügylet már lefutott. A közösen kifejlesztett páncéltörő rakétákat Izrael már megkapta. Az egyetlen komoly fenyegetést a 120 mm-es harckocsilőszerre vonatkozó embargó jelentheti. Ugyanakkor Németország szeretné megkapni az Arrow 3 légvédelmi rendszert Izraeltől, miközben fél szemmel az orosz ballisztikus rakétafejkesztéseket figyeli.

Harckocsilőszert be lehet szerezni máshol is. Arrow 3-at nem. Érdemes lesz figyelni a trükközést amivel a német kormány a saját erényfitogtató szankcióit majd megkerüli.”

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Héja
2025. augusztus 09. 07:58
Izarael a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőre. A német tilalom a legjelentősebbekre, a tengeralattjárókra nem terjed ki.
herden100
2025. augusztus 09. 07:36 Szerkesztve
A ti dolgotok. Lapozzunk. ______________________________________________________________________________________________ 🇭🇺 m.youtube.com/watch?v=NerzE7kWNgU&pp=ygURU3plbnQgaXN0dsOhbiBuYXA%3D 🇭🇺 youtu.be/KGUWGCoUvyI?si=T4Lmy7duH1SzPVT1 🤍 europaikozep.hu/rudolf-steiner-memoranduma-1/
bakafant-28
2025. augusztus 09. 07:24
Sajnos,most igaza van a szerzőnek."Német" ország szépen átcsusszan a keménykedésből a seggnyalásba...Valahogy úgy lesz,mint amikor Pilátus megkérdezte,ki kapjon kegyelmet,Jézus,vagy Barabás?Mindenki Jézust kiáltott,de a tömeg szava Barabássá állt össze.Szóval,menni fog az "örökkárpótlás" a zsidóknak..
gullwing
2025. augusztus 09. 07:16
Csak nem azt tetszik mondani hogy a híres német gerinc takonnyá változik?! 🤣
