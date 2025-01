Íme 2025 legjobban várt filmjei! (VIDEÓ)

Aggódni azért nem kell, hiszen többek között Angliában, Máltán, Norvégiában és Dél-Afrikában, sőt még egy repülőgép-anyahajó fedélzetén is látványos kalandokra és küzdelmekre számíthatunk, miközben a modern James Bond írói eddig is remekeltek. Cruise ráadásul továbbra sem áll le a hajmeresztő mutatványokkal, így az már biztos, hogy egy fejjel lefelé repülő kétfedeles kisgéppel meggyűlik a színész baja. Kíváncsian várjuk.

28 évvel később

tervezett hazai bemutató: 2025. június 19.

Danny Boyle 2002-ben a semmiből hozta vissza a zombifilmek népszerűségét, méghozzá úgy, hogy nem is zombifilmet rendezett. A vírusos düh-kórtól (ami akár Peter Jackson korai zsengéjére, a Hullajó majomharapására is utalás lehet) megvaduló fertőzöttek tombolása egyértelműen beleégett a nézők emlékezetébe, ami részben a naturalisztikus kameratechnikának és képminőségnek is köszönhető,

már persze az akkoriban még nem annyira népszerű, mára már világhírű Cillian Murphy brillírozása mellett – a színész akkor sem hazudtolta meg önmagát.

2025 legjobban várt filmjei: 28 évvel később

És ugyan az itthon egyetlen alkalommal (a Fangoria által) moziban vetített, 2007-es 28 héttel később is jól sikerült folytatás, a történet sajnos nyitott maradt a fertőzés újbóli elterjedésével. Időnként aztán fel-felröppentek pletykák egy újabb epizódról, de 2024-ig semmi konkrétumot nem lehetett tudni. Most már azonban biztos, hogy jön a 28 évvel később, ismét Danny Boyle rendezésével és Alex Garland sztorijával, Aaron Taylor-Johnson mellett Ralph Fiennes és Cillian Murphy alakításával. Sőt, 2026-ban a történet a 28 Years Later: The Bone Temple képében folytatódik.