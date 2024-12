A 007-es megmutatja, hogy lehet egy filmsorozat része egyszerre az egyik legrosszabb és legszórakoztatóbb!

Thaiföldről szeretettel

Hogy kellett-e pár tipikus üldözés, egy-két debil jelenet, vagy a korszak harcművész filmjeinek sikerét meglovagoló küzdelem, az jó kérdés, ettől függetlenül vállalom, hogy ebben az epizódban is megtalálni a Bond-filmek esszenciáját. Emiatt bőven szerethető alkotás, amit minden hibája ellenére, megfelelő nosztalgiával a kedvencek közé is lehet sorolni. Pláne hogy poénjaival, mutatós Bond-lányaival, autóival és ötletesebb megoldásaival egészen jól teljesít, amennyiben kedveljük az évtized angol mozifilmjeit.

Nem mellesleg ne feledkezzünk meg róla, hogy szintén december 20-án ünnepli 35. születésnapját Oliver Stone 1989-es filmje, a Tom Cruise főszereplésével készült Született július 4-én (eredeti cím: Born on the Fourth of July), amely egy amerikai életrajzi háborús filmdráma, Ron Kovic 1976-os, Born on the Fourth of July című bestseller önéletrajza alapján.