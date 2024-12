85 éves a világ egyik legjobb filmje, amit a progresszívek eltörölnének

Vivien Leigh és Hattie McDaniel (Fotó: Silver Screen Collection/Getty Images)

Pedig annyira még csak nem is volt zökkenőmentes a forgatás, hiszen a munka eredetileg a magyar George Cukorral indult és egy darabig haladt is szépen. Aztán a pletykák szerint a direktor mássága miatt (más források ezt cáfolják) a producer végül leváltotta Cukort Victor Flemingre, akit így a Scarlett O'Harát alakító színésznő, Vivien Leigh nagy bánatára, és a férfi főszerepet alakító, homofób Clark Gable örömére az a megtiszteltetés ért, hogy ledirigálhatta a filmklasszikust. A vetített hátterekkel, mai szemmel is elképesztő technikai megoldásokkal és a Technicolor megszokottnál is gyönyörűbb színeivel operáló Elfújta a szél pedig ma is hivatkozási alap.

Nem csoda, elvégre története és megvalósítása néha ugyan giccsbe fordul, itt-ott kortalanul kiszámítható, ettől függetlenül viszont Hollywood is kevés hasonlóan nagyot vállaló mesével rendelkezik.

Tara, az otthonom! Hazamegyek!

A történet még a szinte leány Scarlett O'Hara fiatal éveivel indít, ahogy az elkényeztetett és leginkább csak magával foglalkozó lány szinte már tombol, amiért a kiszemelt férfit nem szerezheti meg magának. Ez a beteljesületlen szerelem (?) kíséri végig a déli Tara földjén élő nő életét a polgárháború kezdetétől annak nemcsak végéig, de még az újraépítésen és újrakezdésen is túl. És valahol pont emiatt lehet Scarlett karaktere vízválasztó a néző számára.