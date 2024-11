Az angolok egészen Franciaországig mentek, hogy háborúzzanak, mi pedig csak örülhetünk ennek

És ha nem is Szent Crispin napján és nem is harcolva, de filmet nézve, mindenkinek javaslom a rendező főművének újranézését vagy első megtekintését. Nem mondom, hogy hibátlan, de minden egyes tökéletlenségével együtt is kiemelkedő darabja a filmtörténetnek, miközben az irodalom előtt őszinte csodálattal és tisztelettel áldoz, ezzel is bizonyítva Branagh Shakespeare-rajongását – amire így visszatekintve sajnos úgy tűnik, hogy a mainstream vonalon és a tömegek részéről nem volt semmiféle igény. Valahol ez is egy komoly dráma, még ha nem is királyi.

S sok úr, ki Angliában ágyba van most,

Magát, hogy itt nem volt, sorsvertnek érzi,

S ocsolja férfivoltát, hallva mástól

Hogy velünk harcolt Szent Crispin-napon.”