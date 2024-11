Ilyen az, ha valahol atombomba robban – Gojira 70 éve próbálja felszabadítani a traumatizált Japánt

A Gojira 1956-os amerikai változata, amire persze hatalmas szükség volt (Fotó: Screen Archives/Getty Images)

Hogy, hogy nem, Amerika azért ebből a személyes traumából is elkészítette a saját verzióját, miután Joseph E. Levine 25 000 dollárért megvásárolta a film jogait, majd az Egyesült Államokban és világszerte Godzilla, King of the Monsters! címmel egy 80 percre rövidített verziót mutatott be 1956. április 27-én. Ebbe Raymond Burr kanadai színész is bekerült néhány új jelenettel, amiket Honda felvételeivel vegyítettek, közben eltávolítva a japán változat számos súlyos és fontos elemét.

Mégis, minden negatívuma ellenére ez a verzió lett az, amely a karaktert és a franchise-t is világszerte megismertette a közönséggel.