11. 21.
péntek
utánpótlás magyar válogatott U21

„Nem szeretnék kiemelni senkit, de kivételt teszek” – ők alkothatják a magyar válogatott új generációját

2025. november 20. 05:53

Néhány napon belül több csapás is érte a magyar labdarúgást hazai pályán, Szoboszlaiék elveszített vb-selejtezője után az előszobában toporgó fiatalok is vereséget szenvedtek. Az U21-esek szövetségi edzője, Szélesi Zoltán a meccs után a generációváltásról is elmondta a véleményét a Mandinernek.

2025. november 20. 05:53
null
Szabó Péter

Kedden este újabb pofont kapott hazai pályán a magyar labdarúgás: a felnőttek közvetlen utánpótlásának számító U21-es válogatottunk házigazdaként 2–0-ra kikapott Horvátországtól a szeptember óta zajló Európa-bajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában. Szélesi Zoltán együttese eddig minden mérkőzésén döntetlent játszott, most nulláztunk először – korábban a litvánokkal, az ukránokkal és a törökökkel is elosztottuk a pontokat.

U21 Szélesi
A magyar U21-es labdarúgó-válogatottat vezető Szélesi Zoltán
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett mérkőzésen az első félidő a vendégeké volt, meg is szerezték a vezetést, a szünetben azonban kettős cserét hajtott végre a mieink szakmai stábja, az addig teljesen veszélytelen magyar együttes pedig ezek után feltámadt. Más dinamikával játszott és több komoly helyzetet is kidolgozott, meg nem adott gólt szerzett, benne volt a levegőben, de az egyenlítés végül elmaradt, a horvátok pedig a hajrában eldöntötték a három pont sorsát.

A felnőttekhez hasonlóan tehát a közvetlen utánpótlásnak számító U21-esek is vereséggel zárták az évet, legközelebb márciusban találkozik a keret.

„Az első félidőben túlzottan tiszteltük a horvátokat, ki akarták a srácok oltani a játékukat. A szünetben igyekeztünk úgy cserélni, hogy lendítsünk a csapatjátékon.

A második félidőt játékban, mezőnyben megnyertük, csak sajnos nem rúgott gólokkal. Kidolgoztuk a helyzeteket, de nem tudtunk betalálni.

Ezúttal nem volt meg a kvalitás, nem voltak meg a megfelelő döntések” – kezdte értékelését Szélesi Zoltán szövetségi edző, majd így folytatta:

„Ami fontos, hogy egy ilyen első félidő után képesek voltak váltani a srácok, fizikálisabbak voltunk, párharcerősebbek, nem engedtük ki őket. Ezt a hőfokot kell beállítani alapnak. Mindenkinek tisztába kell tennie magában, hogy hiába kvalifikáltabb, nagyobb értékű játékosokból álló az ellenfél, ha egységesek vagyunk, bátrak és megvan bennünk a hit, akkor képesek vagyunk nyerni. Ezen kell dolgozni minden nap, ezzel engedtem most útra őket” – tette hozzá a szakember.

U21: a nagyválogatott előszobája

Szavaiból világosan érezhető, hogy Szélesi Zoltán érthetően nem volt elégedett az eredménnyel közvetlenül a mérkőzés után, ám ahogy a szakma tartja, a korosztályos futballban a győzelmeknél is fontosabb az a cél, hogy minél több, felnőtt mérkőzéseken bizonyítani tudó, nemzetközi rutinnal rendelkező játékost fejlesszenek a nagyválogatott számára. Miután a keserűen sikerült világbajnoki selejtező után egyre többen szorgalmaznak generációváltást Marco Rossi együttesénél, adódik a kérdés, kiket ajánlana csapatából a szövetségi edző.

„Nem az én feladatom kijelenteni, hogy eljött az ideje a korszakváltásnak, ez a mindenkori szövetségi kapitány hatásköre, de már most is vannak a felnőtteknél olyan játékosok, akik a koruk alapján még nálunk is pályára léphetnének.

Tóth Alex, Gruber Zsombor, aztán a jelenlegi sérültjeink közül Vancsa Zalán már be is mutatkozott a nagyoknál és ott van még Lisztes Krisztián is. Utóbbi kettő már a 2024-es Eb előtti bő keretnek is a tagja volt.

Nem lehet komplett csapatot beemelni, de igyekszünk intenzív meccsekkel, megfelelő stílusban készíteni a játékosokat, hogy adott esetben a szövetségi kapitány válogathasson közülük” – hangsúlyozta Szélesi a Mandinernek. Rajtuk kívül ráadásul még nem is említettük – a teljesség igénye nélkül – a liverpooli Pécsi Ármint, a Spanyolországban szereplő Yaakobishvili Antalt vagy a német Bundesligában pallérozódó Fenyő Noaht.

Mint ismert, a labdarúgó-válogatott kulcsemberei közül Varga Barnabás már 35, Nagy Zsolt 37, Orbán Willi 37, Loic Nego 39, Dibusz Dénes 39 éves lesz a 2030-as világbajnokság idején, így az előttünk álló években elkerülhetetlen lesz a generációváltás.

A szakember ezzel párhuzamosan üdvözölte a „magyarszabályt”, mint mondta, ennek köszönhetően látványosan többet szerepelnek az élvonalban a játékosai.

„Azt gondolom, hogy remek munkát végeznek. Nem szeretnék senkit sem kiemelni, de Borbély Balázzsal (az ETO vezetőedzője – a szerk.) kivételt teszek, mert

a Győrből beválogatott játékosok minden alkalommal kiválóan felkészítve érkeznek a válogatotthoz.

A folytatásban is az a cél, hogy lássam rajtuk a tüzet és a kivételes hozzáállást. Ezt szeretnénk viszontlátni a fiataloktól az Eb-selejtezőkön, mert ez lehet majd beszállókártya a felnőttek közé” – tekintett előre Szélesi Zoltán.

U21-es Eb-selejtező, a H-csoport állása 4 forduló után:

  1. Törökország 11 pont (5 mérkőzés)
  2. Horvátország 10 pont
  3. Ukrajna 4 pont
  4. Magyarország 3 pont
  5. Litvánia 1 pont (5 mérkőzés)

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

haxima
2025. november 20. 09:31
Aki jó, az soha nem kerül be az u21 válogatottba. Vagy legalább max 15-16 évesen
lazio154-5
2025. november 20. 09:19
Elsomorító az eredménytelenség utánpótlás terén! Itt egy csapat 2015. 11. 12. ről. Gyirmót: Magyarország - Bulgária 1-1. Bozó,- Lakatos, Pál B., Mona, Bolgár,- Madarász, Német H. - Egri, Mondorics,- Barkóczi B, Kugyela Kovács B. E: Kemenes Sz. A fentiek most 28-29 évesek, hallott valaki róluk?
rugbista
2025. november 20. 08:15
Na, ha ezek lesznek, akikre építhetünk, örüljünk annak, hogy az utolsó utáni pillanatig volt esélyünk - a pótselejtezőre. Szégyen, ami a labdarúgásban megy az utánpótlás területén. Azt hittem, hogy annak a fociőrületnek, ami a 2016-os Eb-kijutás óta töretlen a gyerekek körében, már mutatkozik eredménye. 20 éve alig fociztak a gyerekek, most sokkal többen, és sok az ügyes kissrác! Csakhogy sarlatánok, ostoba, beképzelt tuskók kezei közé kerülnek, és nem lesz belőlük senki. Dietetikust, fizikoterapeutát, speciálisan képzett szakembereket fizetni? Hogyne, hogy az "edzőnek" kevesebb jusson?! Minden TAO-s csapatsportban ez a helyzet sajnos, kivéve a pólót, de lehet, kis eséllyel, ha a világon mindenütt pólóznának, ott is a fasorban lennénk.
billysparks
2025. november 20. 06:11
Szomorú jövőnek nézünk elébe....
