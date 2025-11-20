„Nem szeretnék kiemelni senkit, de kivételt teszek” – ők alkothatják a magyar válogatott új generációját

Megvillantotta elképesztő pedagógiai érzékét a magyar szövetségi edző – káprázatos mozdulatok kellettek a gólokhoz (VIDEÓ)
Döntetlent játszott a törökökkel a magyar U21-es válogatott. Vancsa Zalán nagyszerű góljáról sokat fogunk még beszélni.
Néhány napon belül több csapás is érte a magyar labdarúgást hazai pályán, Szoboszlaiék elveszített vb-selejtezője után az előszobában toporgó fiatalok is vereséget szenvedtek. Az U21-esek szövetségi edzője, Szélesi Zoltán a meccs után a generációváltásról is elmondta a véleményét a Mandinernek.
Kedden este újabb pofont kapott hazai pályán a magyar labdarúgás: a felnőttek közvetlen utánpótlásának számító U21-es válogatottunk házigazdaként 2–0-ra kikapott Horvátországtól a szeptember óta zajló Európa-bajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában. Szélesi Zoltán együttese eddig minden mérkőzésén döntetlent játszott, most nulláztunk először – korábban a litvánokkal, az ukránokkal és a törökökkel is elosztottuk a pontokat.
Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett mérkőzésen az első félidő a vendégeké volt, meg is szerezték a vezetést, a szünetben azonban kettős cserét hajtott végre a mieink szakmai stábja, az addig teljesen veszélytelen magyar együttes pedig ezek után feltámadt. Más dinamikával játszott és több komoly helyzetet is kidolgozott, meg nem adott gólt szerzett, benne volt a levegőben, de az egyenlítés végül elmaradt, a horvátok pedig a hajrában eldöntötték a három pont sorsát.
A felnőttekhez hasonlóan tehát a közvetlen utánpótlásnak számító U21-esek is vereséggel zárták az évet, legközelebb márciusban találkozik a keret.
„Az első félidőben túlzottan tiszteltük a horvátokat, ki akarták a srácok oltani a játékukat. A szünetben igyekeztünk úgy cserélni, hogy lendítsünk a csapatjátékon.
A második félidőt játékban, mezőnyben megnyertük, csak sajnos nem rúgott gólokkal. Kidolgoztuk a helyzeteket, de nem tudtunk betalálni.
Ezúttal nem volt meg a kvalitás, nem voltak meg a megfelelő döntések” – kezdte értékelését Szélesi Zoltán szövetségi edző, majd így folytatta:
„Ami fontos, hogy egy ilyen első félidő után képesek voltak váltani a srácok, fizikálisabbak voltunk, párharcerősebbek, nem engedtük ki őket. Ezt a hőfokot kell beállítani alapnak. Mindenkinek tisztába kell tennie magában, hogy hiába kvalifikáltabb, nagyobb értékű játékosokból álló az ellenfél, ha egységesek vagyunk, bátrak és megvan bennünk a hit, akkor képesek vagyunk nyerni. Ezen kell dolgozni minden nap, ezzel engedtem most útra őket” – tette hozzá a szakember.
Szavaiból világosan érezhető, hogy Szélesi Zoltán érthetően nem volt elégedett az eredménnyel közvetlenül a mérkőzés után, ám ahogy a szakma tartja, a korosztályos futballban a győzelmeknél is fontosabb az a cél, hogy minél több, felnőtt mérkőzéseken bizonyítani tudó, nemzetközi rutinnal rendelkező játékost fejlesszenek a nagyválogatott számára. Miután a keserűen sikerült világbajnoki selejtező után egyre többen szorgalmaznak generációváltást Marco Rossi együttesénél, adódik a kérdés, kiket ajánlana csapatából a szövetségi edző.
„Nem az én feladatom kijelenteni, hogy eljött az ideje a korszakváltásnak, ez a mindenkori szövetségi kapitány hatásköre, de már most is vannak a felnőtteknél olyan játékosok, akik a koruk alapján még nálunk is pályára léphetnének.
Tóth Alex, Gruber Zsombor, aztán a jelenlegi sérültjeink közül Vancsa Zalán már be is mutatkozott a nagyoknál és ott van még Lisztes Krisztián is. Utóbbi kettő már a 2024-es Eb előtti bő keretnek is a tagja volt.
Nem lehet komplett csapatot beemelni, de igyekszünk intenzív meccsekkel, megfelelő stílusban készíteni a játékosokat, hogy adott esetben a szövetségi kapitány válogathasson közülük” – hangsúlyozta Szélesi a Mandinernek. Rajtuk kívül ráadásul még nem is említettük – a teljesség igénye nélkül – a liverpooli Pécsi Ármint, a Spanyolországban szereplő Yaakobishvili Antalt vagy a német Bundesligában pallérozódó Fenyő Noaht.
Mint ismert, a labdarúgó-válogatott kulcsemberei közül Varga Barnabás már 35, Nagy Zsolt 37, Orbán Willi 37, Loic Nego 39, Dibusz Dénes 39 éves lesz a 2030-as világbajnokság idején, így az előttünk álló években elkerülhetetlen lesz a generációváltás.
A szakember ezzel párhuzamosan üdvözölte a „magyarszabályt”, mint mondta, ennek köszönhetően látványosan többet szerepelnek az élvonalban a játékosai.
„Azt gondolom, hogy remek munkát végeznek. Nem szeretnék senkit sem kiemelni, de Borbély Balázzsal (az ETO vezetőedzője – a szerk.) kivételt teszek, mert
a Győrből beválogatott játékosok minden alkalommal kiválóan felkészítve érkeznek a válogatotthoz.
A folytatásban is az a cél, hogy lássam rajtuk a tüzet és a kivételes hozzáállást. Ezt szeretnénk viszontlátni a fiataloktól az Eb-selejtezőkön, mert ez lehet majd beszállókártya a felnőttek közé” – tekintett előre Szélesi Zoltán.
U21-es Eb-selejtező, a H-csoport állása 4 forduló után:
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka