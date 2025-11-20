„Nem szeretnék kiemelni senkit, de kivételt teszek” – ők alkothatják a magyar válogatott új generációját

Kedden este újabb pofont kapott hazai pályán a magyar labdarúgás: a felnőttek közvetlen utánpótlásának számító U21-es válogatottunk házigazdaként 2–0-ra kikapott Horvátországtól a szeptember óta zajló Európa-bajnoki selejtezősorozat 4. fordulójában. Szélesi Zoltán együttese eddig minden mérkőzésén döntetlent játszott, most nulláztunk először – korábban a litvánokkal, az ukránokkal és a törökökkel is elosztottuk a pontokat.

A magyar U21-es labdarúgó-válogatottat vezető Szélesi Zoltán

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett mérkőzésen az első félidő a vendégeké volt, meg is szerezték a vezetést, a szünetben azonban kettős cserét hajtott végre a mieink szakmai stábja, az addig teljesen veszélytelen magyar együttes pedig ezek után feltámadt. Más dinamikával játszott és több komoly helyzetet is kidolgozott, meg nem adott gólt szerzett, benne volt a levegőben, de az egyenlítés végül elmaradt, a horvátok pedig a hajrában eldöntötték a három pont sorsát.