Megvillantotta elképesztő pedagógiai érzékét a magyar szövetségi edző – káprázatos mozdulatok kellettek a gólokhoz (VIDEÓ)

„Többet vártam magamtól” – nem csügged, sok lehetősége van a holland másodosztályból elküldött magyar tehetségnek
Vancsa Zalán levonta a tanulságokat.
Döntetlent játszott a törökökkel a magyar U21-es válogatott. Vancsa Zalán nagyszerű góljáról sokat fogunk még beszélni.
A felnőttek „árnyékában” a magyar U21-es labdarúgó-válogatott is pályára lépett kedden este. Szélesi Zoltán együttese zsinórban a harmadik Eb-selejtezőjén játszott döntetlent, ezúttal Vancsa Zalán csodagólja után Törökországgal osztozott meg a pontokon (1–1), így három pontjával a H-csoport negyedik helyén tanyázik a gárda. Sok van azonban még hátra a sorozatból, amely jövő ősszel majd a törökök elleni idegenbeli találkozóval zárul.
A találkozón szenzációs góllal szereztek vezetést a vendégek a hatodik percben: az olasz élvonalban szereplő Cagliari légiósa, Semih Kilicsoy káprázatos ollózós góllal juttatta előnyhöz a törököket, ám a mieink sem akartak lemaradni. A Marco Rossi együttesében már kétszer is pályára lépő Vancsa Zalán szintén megvillantotta fantasztikus képességeit, a magyar válogatott támadó a 14. percben Molnár Ádin beadását sarokkal terelte a kapuba!
Ezt is ajánljuk a témában
Vancsa Zalán levonta a tanulságokat.
A magyar gólszerző, Vancsa Zalán érthetően boldog volt a gólja miatt, ám akadt benne jócskán hiányérzet az elmaradt győzelem miatt.
„Megint hátrányból kezdtük a mérkőzést, de példaértékűen reagált rá a csapat, küzdöttünk egymásért az utolsó percig. Összességében felemás gondolatok vannak bennem, mert nem tudok rosszat mondani a gárdára, mindenki 100 százalékot tett, valahol büszke is vagyok a többiekre, de így sem sikerült nyernünk. A török vezetés után gyorsan felkaptam a vizet, de a küzdeni tudásunk legalább a pontszerzést lehetővé tette. Egy kisebb szerencsével akár elsők is lehetnénk a csoportban, de ma volt a legreálisabb az eredmény a mutatott játék alapján. A gólomnak nagyon örülök, be akartam érni a kapu elé, jött egy beadás, igazából nem tudtam elengedni, muszáj volt belekapnom.
Éreztem, hogy jól pattant le a lábamról, nagyon örültem, már időtlen idők óta nem rúgtam gólt.
A litvániai pontvesztést valahol vissza kell hoznunk a csoportban, de egyelőre még nem sikerült. Ami pozitívum, hogy ez a csapat nem kap ki. Szerintem lejátszottuk a két legerősebb ellenféllel a meccseket, bár a horvátok ellen sem lesz egyszerű. Valahol vissza kell jönnie a szerencsének, mert nagyon sokat dolgozunk érte. Tavaly novemberben összeszedtem egy sérülést a válogatottban, azóta félve játszottam, ráadásul az előző meccsen is éreztem, de szerencsére nem terheltük túl, úgyhogy jól vagyok” – fogalmazott Vancsa Zalán.
A magyar U21-es válogatott szövetségi edzője, Szélesi Zoltán remek pedagógiai érzékről tett tanúbizonyságot a találkozó után. Mint mesélte stábunknak, a fiataloknak nagyszerű motiváció a felnőtt nemzeti csapatban remeklő Gruber Zsombor és Tóth Alex példája.
„Azt kaptam a srácoktól, amit vártam. Elmondtam nekik, hogy büszkék lehetünk arra, hogy van csapatunk, látom rajtuk az erőt az öltözőben, az edzésen, a pályán. Az elmúlt két mérkőzés megmutatta, hogy hiába értékesebb keretű az ellenfél, bizony a mi fiataljaink is fejlődnek, méltó módon képviseltük Magyarországot a törökök ellen is. Van bennem hiányérzet a döntetlenek után, de ami fontosabb, hogy a játékosok ilyen szintű meccseket játszottak. Nem akarok senkit külön kiemelni, de az adatok is azt mutatják, hogy nagyon jót tesz a fejlődésüknek, hogy folyamatosan játszanak. Az önbizalmuk, az erőnlétük javult, hajtanak, mennek a győzelemért. Fontos, hogy a csapat ilyen szintű tétmérkőzéseken fejlődhessen és a játékosokban a magyar labdarúgás következő csillagait láthassuk.
Szuper példa Gruber Zsombor vagy Tóth Alex, miért ne lehetne itt közülünk a következő?”
– hangsúlyozta Szélesi Zoltán.
A magyar U21-es válogatott Eb-selejtezői:
Az U21-es válogatott legközelebb novemberben lép pályára, itthon Horvátország lesz az ellenfél.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka