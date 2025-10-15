Megvillantotta elképesztő pedagógiai érzékét a magyar szövetségi edző – káprázatos mozdulatok kellettek a gólokhoz (VIDEÓ)

Vancsa: Már időtlen idők óta nem rúgtam gólt

A magyar gólszerző, Vancsa Zalán érthetően boldog volt a gólja miatt, ám akadt benne jócskán hiányérzet az elmaradt győzelem miatt.

„Megint hátrányból kezdtük a mérkőzést, de példaértékűen reagált rá a csapat, küzdöttünk egymásért az utolsó percig. Összességében felemás gondolatok vannak bennem, mert nem tudok rosszat mondani a gárdára, mindenki 100 százalékot tett, valahol büszke is vagyok a többiekre, de így sem sikerült nyernünk. A török vezetés után gyorsan felkaptam a vizet, de a küzdeni tudásunk legalább a pontszerzést lehetővé tette. Egy kisebb szerencsével akár elsők is lehetnénk a csoportban, de ma volt a legreálisabb az eredmény a mutatott játék alapján. A gólomnak nagyon örülök, be akartam érni a kapu elé, jött egy beadás, igazából nem tudtam elengedni, muszáj volt belekapnom.

Éreztem, hogy jól pattant le a lábamról, nagyon örültem, már időtlen idők óta nem rúgtam gólt.

A litvániai pontvesztést valahol vissza kell hoznunk a csoportban, de egyelőre még nem sikerült. Ami pozitívum, hogy ez a csapat nem kap ki. Szerintem lejátszottuk a két legerősebb ellenféllel a meccseket, bár a horvátok ellen sem lesz egyszerű. Valahol vissza kell jönnie a szerencsének, mert nagyon sokat dolgozunk érte. Tavaly novemberben összeszedtem egy sérülést a válogatottban, azóta félve játszottam, ráadásul az előző meccsen is éreztem, de szerencsére nem terheltük túl, úgyhogy jól vagyok” – fogalmazott Vancsa Zalán.