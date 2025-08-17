Ft
gyász halál terepfutás

Tragédia: holtan találták meg a versenyen eltűnt magyar futót

2025. augusztus 17. 17:29

Holtan találták Spitzmüller Zsoltot, aki szombaton egy terepfutóversenyen tűnt el.

2025. augusztus 17. 17:29
null

Holtan találták meg a Cserépfalu határában rendezett terepfutóversenyen eltűnt Spitzmüller Zsoltot – számolt be a tragikus hírről a veol.hu vármegyei hírportál.

A futót szombat óta keresték a verseny szervezői és a rendőrség. Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője elmondta, hogy drónokkal, kutyákkal és crossmotorokkal pásztázták a környéket, még a meredélyeket is átvizsgálták. A keresés vasárnap is folytatódott.

Janosóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a veol-nak elmondta, hogy 

augusztus 17-én, délután 2 óra körül Cserépfalu határában megtalálták a futót.

Az életét már nem lehetett megmenteni. Idegenkezűség gyanúja nem vetődött fel, a halál pontos körülményeit még vizsgálják. A Blikk úgy tudja, hogy a férfit nem a futóverseny útvonalán találták meg, ám arról egyelőre nincs hír, hogy miért térhetett le róla.

 

A pálya egyébként könnyű-közepes nehézségűnek számított, a szervezők több frissítőpontot is felállítottak, a célban pedig hideg üdítőkkel, dinnyével várták a versenyzőket.

Zsolt erős, tapasztalt futó volt, aki többnyire ötven kilométereket teljesít. Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor hatszáz méterrel a cél előtt elvesztettük

– mondta Molnár Norbert a heol.hu-nak.

Spitzmüller Zsolt 39 éves volt.

Nyitókép: sportograf.com

 

