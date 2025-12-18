Ft
tisza párt magyar péter gyógyszer

Összevissza ígérget Magyar Péter: gyógyszerész öntött tiszta vizet a pohárba (VIDEÓ)

2025. december 18. 22:27

A Tisza Párt tervei aligha okoznak árcsökkenést a gyógyszereknél.

2025. december 18. 22:27
null

Megint bebizonyította, hogy mennyire nincs tisztában még a legalapvetőbb tényekkel sem Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke egy korábbi interjújában arról beszélt, hogy amennyiben hatalomra kerül, akkor majd a gyógyszerek ÁFA-ját 27 százalékról lecsökkentenék 5 százalékra – ezzel csak annyi gond van, hogy

a gyógyszerek ÁFA-ja már jelenleg is 5 százalék.

Így, ha még egy másik beszédében elhangzott ígéretét – miszerint adómentessé tenné a gyógyszereket – beváltaná, azzal sem tudna jelentős árcsökkentést elérni.

Dr. Pető Botond gyógyszerész TikTok-videójában magyarázta el, hogyan is határozzák meg egy-egy gyógyszer árát. Pető szerint jelentősebb árcsökkenést azzal lehetne elérni, ha átvizsgálnák a gyógyszerek TB-támogatási rendszerét, ez viszont egy bonyolult szakmai feladat, amely igen hosszú időt venne igénybe.

A gyógyszerész szerint azonban a betegek már most is tehetnek valamit a saját érdekükben.

Pető szerint a betegeknek mindig érdemes megkérdezni, hogy van-e az általuk szedett gyógyszereknek olcsóbb helyettesítő készítménye.

Ezek a drágább gyógyszer árának akár csak töredékébe kerülnek sok esetben, így több tízezer forintot is megspórolhatnak azok, akik tudatosan választanak gyógyszert.

@gyogyszereszur Sajnos nem minden gyógyszernek van olcsóbb helyettesítője, de a gyakran felírt hatóanyagok, például bisoprolol esetén van és drámai az árkülönbség azonos hatóanyagtartalom és kiszerelés mellett. #gyógyszerész #gyógyszer ♬ eredeti hang - dr. Pető Botond gyógyszerész

Nyitókép forrása: MTI/Krizsán Csaba

