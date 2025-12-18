Összevissza ígérget Magyar Péter: gyógyszerész öntött tiszta vizet a pohárba (VIDEÓ)

Szolidaritás helyett profit: Magyar Péter egészségügyi terve a nyugdíjasok rémálma
Magyar Péterék terve felszámolná a társadalombiztosítást: sürgősségi ellátás járna mindenkinek, a gyógyulás viszont csak annak, aki meg tudja fizetni.
A Tisza Párt tervei aligha okoznak árcsökkenést a gyógyszereknél.
Megint bebizonyította, hogy mennyire nincs tisztában még a legalapvetőbb tényekkel sem Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke egy korábbi interjújában arról beszélt, hogy amennyiben hatalomra kerül, akkor majd a gyógyszerek ÁFA-ját 27 százalékról lecsökkentenék 5 százalékra – ezzel csak annyi gond van, hogy
a gyógyszerek ÁFA-ja már jelenleg is 5 százalék.
Így, ha még egy másik beszédében elhangzott ígéretét – miszerint adómentessé tenné a gyógyszereket – beváltaná, azzal sem tudna jelentős árcsökkentést elérni.
Dr. Pető Botond gyógyszerész TikTok-videójában magyarázta el, hogyan is határozzák meg egy-egy gyógyszer árát. Pető szerint jelentősebb árcsökkenést azzal lehetne elérni, ha átvizsgálnák a gyógyszerek TB-támogatási rendszerét, ez viszont egy bonyolult szakmai feladat, amely igen hosszú időt venne igénybe.
A gyógyszerész szerint azonban a betegek már most is tehetnek valamit a saját érdekükben.
Pető szerint a betegeknek mindig érdemes megkérdezni, hogy van-e az általuk szedett gyógyszereknek olcsóbb helyettesítő készítménye.
Ezek a drágább gyógyszer árának akár csak töredékébe kerülnek sok esetben, így több tízezer forintot is megspórolhatnak azok, akik tudatosan választanak gyógyszert.
