Összevissza ígérget Magyar Péter: gyógyszerész öntött tiszta vizet a pohárba (VIDEÓ)

Megint bebizonyította, hogy mennyire nincs tisztában még a legalapvetőbb tényekkel sem Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke egy korábbi interjújában arról beszélt, hogy amennyiben hatalomra kerül, akkor majd a gyógyszerek ÁFA-ját 27 százalékról lecsökkentenék 5 százalékra – ezzel csak annyi gond van, hogy

a gyógyszerek ÁFA-ja már jelenleg is 5 százalék.

Így, ha még egy másik beszédében elhangzott ígéretét – miszerint adómentessé tenné a gyógyszereket – beváltaná, azzal sem tudna jelentős árcsökkentést elérni.