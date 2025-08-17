Ft
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fekete-Győr András Magyarország Momentum Mozgalom

„Pokoli" időszakon van túl Fekete-Győr András: nemrég megpróbálta elhagyni az országot, azonban a diktatúra miatt ez nem sikerült neki

2025. augusztus 17. 20:40

Még a családjával sem tudott találkozni.

2025. augusztus 17. 20:40
null

Fekete-Győr András a Facebookon számolt be arról, hogyan akadályozta meg a magyarországi jogi helyzet, hogy zavartalanul találkozhasson családjával. „A húgom, Alexa és az unokaöcsém, Timo Angliából érkeztek Magyarországra. Mivel én nem tudtam menni, ők jöttek hozzánk” – írta.

A Momentum egykori elnöke szerint a probléma gyökere a tavaly hozott bírósági ítélet, amely felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá, amiért 2018-ban füstszóróval tiltakozott a kormány ellen.

 „Nyár közepén derült ki számomra, hogy Nagy-Britanniába nem tudok egyszerűen beutazni. A kérelmemet napokkal az indulás előtt indoklás nélkül utasították el” – magyarázta.

Mint hozzátette, lett volna mód a helyzet rendezésére, de az idő rövidsége miatt erre már nem maradt lehetőség. „Ez volt az első alkalom, hogy ez a szürreális ítélet a hétköznapokban is akadályozott a szabad mozgásban, és a külföldön élő családommal való személyes kapcsolattartásban” – fogalmazott.

Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája

Összesen 39 komment

madas
2025. augusztus 17. 21:38
Nem kell a rendőröket dobálni buzifejű .
nyugalom
2025. augusztus 17. 21:35
Ekkora barmot! Jogi diplomat visszavonni!
egonsamu-2
2025. augusztus 17. 21:31
Ha már az angolokhoz sem mehetsz az tényleg nagy gáz. Mert azok minden bünözöt és jöttment haszonlesöt szívesen látnak.
lenyegtelen
2025. augusztus 17. 21:30
"nemrég megpróbálta elhagyni az országot, azonban a diktatúra miatt ez nem sikerült neki" Lemerült a roller?
