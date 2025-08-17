„Pokoli” időszakon van túl Fekete-Győr András: nemrég megpróbálta elhagyni az országot, azonban a diktatúra miatt ez nem sikerült neki

Fekete-Győr András a Facebookon számolt be arról, hogyan akadályozta meg a magyarországi jogi helyzet, hogy zavartalanul találkozhasson családjával. „A húgom, Alexa és az unokaöcsém, Timo Angliából érkeztek Magyarországra. Mivel én nem tudtam menni, ők jöttek hozzánk” – írta.

A Momentum egykori elnöke szerint a probléma gyökere a tavaly hozott bírósági ítélet, amely felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá, amiért 2018-ban füstszóróval tiltakozott a kormány ellen.

„Nyár közepén derült ki számomra, hogy Nagy-Britanniába nem tudok egyszerűen beutazni. A kérelmemet napokkal az indulás előtt indoklás nélkül utasították el” – magyarázta.

Mint hozzátette, lett volna mód a helyzet rendezésére, de az idő rövidsége miatt erre már nem maradt lehetőség. „Ez volt az első alkalom, hogy ez a szürreális ítélet a hétköznapokban is akadályozott a szabad mozgásban, és a külföldön élő családommal való személyes kapcsolattartásban” – fogalmazott.

Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája