„Meghalt, de túlélte” – Hont András durván beleszállt Fekete-Győr Andrásba

Itt a vége: a Momentum nem indul a 2026-os választásokon
Fekete-Győr András szerint más pártoknak is követniük kellene a Momentum példáját.
„Néha őszintén csodálom Gavra önfegyelmét, hogy arcizma sem rándul” – fogalmazott a publicista az egykori Momentum-vezér nyilatkozata kapcsán.
Fekete-Győr András, volt országgyűlési képviselő és a Momentum korábbi elnöke interjút adott Gavra Gábornak az Öt című műsorban.
Elmondta, hogy bízik abban: a következő kormány nem pusztán Magyar Péter-kormány lesz, hanem valódi rendszerváltó kabinet, amelyet sokszínű és eltérő értékrendű választói csoportok hoznak majd létre.
Szerinte ez a sokféleség kikényszerítheti Magyar Péterből azokat a reformokat és engedményeket, amelyek az ő politikai világának elengedhetetlenek.
„Ha pedig ez nem történik meg, mi folytatjuk a politizálást” – tette hozzá Fekete-Győr András, miután a Momentum júniusban bejelentette, hogy nem indul a jövő évi országgyűlési választáson.
Hont András reakciója
„Néha őszintén csodálom Gavra önfegyelmét, hogy arcizma sem rándul,
amikor Fegyőr kifejti, hogy ugyan nem is indulnak a választáson, de majd – ha úgy alakul – kikényszerítik a Messiás-kormányból, hogy azt csinálja, amit ők akarnak.
Különben is folytatják. Meghalt, de túlélte” – írta Hont András a Facebookon.
