08. 17.
vasárnap
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fekete-Győr András Hont András Momentum Mozgalom

„Meghalt, de túlélte” – Hont András durván beleszállt Fekete-Győr Andrásba

2025. augusztus 17. 16:32

„Néha őszintén csodálom Gavra önfegyelmét, hogy arcizma sem rándul” – fogalmazott a publicista az egykori Momentum-vezér nyilatkozata kapcsán.

2025. augusztus 17. 16:32
null

Fekete-Győr András, volt országgyűlési képviselő és a Momentum korábbi elnöke interjút adott Gavra Gábornak az Öt című műsorban.

Elmondta, hogy bízik abban: a következő kormány nem pusztán Magyar Péter-kormány lesz, hanem valódi rendszerváltó kabinet, amelyet sokszínű és eltérő értékrendű választói csoportok hoznak majd létre. 

Szerinte ez a sokféleség kikényszerítheti Magyar Péterből azokat a reformokat és engedményeket, amelyek az ő politikai világának elengedhetetlenek. 

„Ha pedig ez nem történik meg, mi folytatjuk a politizálást” – tette hozzá Fekete-Győr András, miután a Momentum júniusban bejelentette, hogy nem indul a jövő évi országgyűlési választáson.

 

Hont András reakciója

„Néha őszintén csodálom Gavra önfegyelmét, hogy arcizma sem rándul, 

amikor Fegyőr kifejti, hogy ugyan nem is indulnak a választáson, de majd – ha úgy alakul – kikényszerítik a Messiás-kormányból, hogy azt csinálja, amit ők akarnak.

 Különben is folytatják. Meghalt, de túlélte” – írta Hont András a Facebookon.

Nyitókép: Öt/YouTube

 

Haramia
2025. augusztus 17. 17:08
FAGY...az agyhalál.
KILÓ
2025. augusztus 17. 17:06
Fegyőr az élő példa arra, hogy agyhalál után is van élet...
falcatus-2
2025. augusztus 17. 17:03
"Elmondta, hogy bízik abban: a következő kormány nem pusztán Magyar Péter-kormány lesz, hanem valódi rendszerváltó kabinet, amelyet sokszínű és eltérő értékrendű választói csoportok hoznak majd létre..." Javasolnám már most készüljenek fel az illetékesek, és erősítsék meg a lelki segélyszolgálatokat arra a bizonyos áprilisi vasárnap éjszakára, hogy bírják a túlterheléses megpróbáltatásokat
titi77
2025. augusztus 17. 17:00
a momentum-árvák vajon mit csináltak a sok bóvli lila ám drága csecsebecsével? lecserélték tiszás drága bóvlira? sokba fájhat nekik ,mer' jövőre az is mehet a kukába. de lehet hogy már idén. attól függ mikor kettyózik be végleg a pszichopata vezírük!
