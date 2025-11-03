Nem kellett sokat várni: így mentegeti a Tisza bénázását a Momentum

Már hónapokat csúszott Magyar Péterék bejelentése

Olvasóink is emlékezhetnek rá, hogy a Tisza Párt a jelöltek bemutatását szeptemberre ígérte eredetileg, ám ez akkor sem következett be, annak ellenére sem, hogy még januárban arról beszélt a Tisza Párt vezetője, hogy minden körzetben van kiváló jelöltjük.

Azután felreppentek olyan hírek is, hogy az az idén már nem is tudjuk meg, hogy kiket szán az ellenzéki párt a fideszes politikusok kihívóinak. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet a Tisza belső ügyeire rálátó informátorától úgy értesült október közepén, hogy eddig csupán alig 30 név van meg, tehát szinte sehogy sem állnak e téren.

Magyar az adatszivársági botrány után azonban most bedobott egy új időpontot, november 17-ét, ekkor tervezik bemutatni a jelölteket.

Az első körös szavazást november 23-24-re ígérte, a másodikat pedig november 25. és 27. között.

A 106 képviselőt pedig november 30-án mutatják be. A szavazást a Tiszavirág applikáció helyett a Nemzet Hangja kampányban megismert nemzethangja.hu oldalon tartják.