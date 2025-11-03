Ft
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Tisza Párt propaganda elnök Momentum Mozgalom Magyar Péter informátor jelöltállítás Fidesz parlament

Nem kellett sokat várni: így mentegeti a Tisza bénázását a Momentum

2025. november 03. 15:00

„A Tisza Párt helyesen jár el, hogy kivár az egyéni választókerületekben induló képviselőjelöltek bemutatásával” – jelentették ki közösségi oldalukon.

2025. november 03. 15:00
null

A Momentum Mozgalom egy Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy Magyar Péter hétfőn délelőtt ismertette a Tisza Párt jelöltállításának a menetét. 

Mint fogalmaztak, 

a Tisza párt helyesen jár el, hogy kivár az egyéni választókerületekben induló képviselőjelöltek bemutatásával”.

Ezután felidézték, hogy az utóbbi 15 évben, választásról-választásra azt látták, hogy a Fidesz tönkreteszi „aljas eszközeivel politikai ellenfeleit”

  • „Hazug propagandával,
  • rágalomhadjárattal,
  • titkosszolgálati eszközökkel,
  • lejárató kampányokkal. 
  • Orbán Viktor újabban pedig minden valóságalapot nélkülöző, szándékosan megtévesztő AI-videókkal mérgezi a közbeszédet” 

– sorolták.

Végül hangsúlyozták, hogy azokat a jelölteket, akik kihívják áprilisban a Fideszt, támogatni kell és „az ellenük készülő lejárató kampányt hátráltatni. A kormányváltás pártjaként a Momentum továbbra is ezt fogja tenni, mert ez Magyarország érdeke” – tették hozzá.

Már hónapokat csúszott Magyar Péterék bejelentése

Olvasóink is emlékezhetnek rá, hogy a Tisza Párt a jelöltek bemutatását szeptemberre ígérte eredetileg, ám ez akkor sem következett be, annak ellenére sem, hogy még januárban arról beszélt a Tisza Párt vezetője, hogy minden körzetben van kiváló jelöltjük.

Azután felreppentek olyan hírek is, hogy az az idén már nem is tudjuk meg, hogy kiket szán az ellenzéki párt a fideszes politikusok kihívóinak. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet a Tisza belső ügyeire rálátó informátorától úgy értesült október közepén, hogy eddig csupán alig 30 név van meg, tehát szinte sehogy sem állnak e téren.

Magyar az adatszivársági botrány után azonban most bedobott egy új időpontot, november 17-ét, ekkor tervezik bemutatni a jelölteket. 

Az első körös szavazást november 23-24-re ígérte, a másodikat pedig november 25. és 27. között. 

A 106 képviselőt pedig november 30-án mutatják be. A szavazást a Tiszavirág applikáció helyett a Nemzet Hangja kampányban megismert nemzethangja.hu oldalon tartják. 

Tegnap személyesen találkoztam a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásommal

Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal.

 

A Momentum döntött: feláldozzák magukat

Emlékezetes, hogy a Momentum, – amely több mandátumbecslés szerint jelenleg be sem jutna a parlamentbe – még májusban jelentette be, hogy nem mérettetti meg magát a 2026-os országgyűlési választáson. 

Fekete-Győr András, a párt korábbi elnöke arra a kérdésre, hogy a jövőben kampányolnak-e a Tisza Párt jelöltjeinek és Magyar Péternek, azt felelte, „ez még nincs előttünk. Ami előttem van, az az, hogy egy 500 millió forintos rendszerváltó alap létrehozását javaslom. Ebből lehet a vidéki kormánykritikus sajtót, a politikai üldözötteket, a meghurcoltakat támogatni, valamint a különböző rendszerellenes mozgalmakat, akciókat támogatni” – sorolta a bukott politikus. 

Nyitókép: Momentum Mozgalom Facebook-oldala

