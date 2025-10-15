„Tegnap személyesen találkoztam a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásommal, aki több dokumentumot és belső levelezést is átadott. Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal. 5 pontban a legfontosabbak:

1. A 316 JELÖLT HELYETT EDDIG ALIG 30 VAN MEG: Magyar Péter még hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy minden egyéni körzetben (kivéve a 12. kerületet, ahol saját maga indul el) 3-3 jelöltet fog bemutatni, akik közül kiválasztják a végső jelölteket. Ennek a határideje szeptember 30. volt, azonban ezt el kellett halasztani, mert olyan kevés embert találtak. Az informátorom elmondta, hogy a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben kell + Magyar Péter a 12. kerületben) eddig csupán alig 30 van meg, tehát szinte sehogy sem állnak vele.

2. EGY ISMERT BALOLDALI MÉDIASZEMÉLYISÉG CSINÁLJA A KIVÁLASZTÁST: A jelöltek meghallgatását teljesen komolytalan módon egy mostanában podcast műsorokat készítő baloldali médiaszemélyiség végzi, akinek innen is üzenem: ideje ezt a nyilvánosság előtt is felfednie. Azért ő csinálja ezt a feladatot, mert Magyar Péter közölte, hogy ő ilyenekre nem ér rá, nem akar a jelöltek kiválasztásával foglalkozni, láthatóan nem érdekli a pártépítés sem, kizárólag a rivaldafény és a magamutogatás.