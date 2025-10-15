Magyar Péter konkrétan beleállt a földbe, és most kapaszkodjunk – egy EU-s felmérés tette ezt a rútságot vele
Most épp a matematika törvényei és a legfrissebb uniós (!) felmérések cáfolják a TISZA-vezért. Francesca Rivafinoli írása.
Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal.
„Tegnap személyesen találkoztam a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásommal, aki több dokumentumot és belső levelezést is átadott. Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal. 5 pontban a legfontosabbak:
1. A 316 JELÖLT HELYETT EDDIG ALIG 30 VAN MEG: Magyar Péter még hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy minden egyéni körzetben (kivéve a 12. kerületet, ahol saját maga indul el) 3-3 jelöltet fog bemutatni, akik közül kiválasztják a végső jelölteket. Ennek a határideje szeptember 30. volt, azonban ezt el kellett halasztani, mert olyan kevés embert találtak. Az informátorom elmondta, hogy a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben kell + Magyar Péter a 12. kerületben) eddig csupán alig 30 van meg, tehát szinte sehogy sem állnak vele.
2. EGY ISMERT BALOLDALI MÉDIASZEMÉLYISÉG CSINÁLJA A KIVÁLASZTÁST: A jelöltek meghallgatását teljesen komolytalan módon egy mostanában podcast műsorokat készítő baloldali médiaszemélyiség végzi, akinek innen is üzenem: ideje ezt a nyilvánosság előtt is felfednie. Azért ő csinálja ezt a feladatot, mert Magyar Péter közölte, hogy ő ilyenekre nem ér rá, nem akar a jelöltek kiválasztásával foglalkozni, láthatóan nem érdekli a pártépítés sem, kizárólag a rivaldafény és a magamutogatás.
Ezt is ajánljuk a témában
Most épp a matematika törvényei és a legfrissebb uniós (!) felmérések cáfolják a TISZA-vezért. Francesca Rivafinoli írása.
3. MAGYAR PÉTER »KÓLÁS DOBOZNAK« GÚNYOLJA A JELÖLTEKET: Több hozzám eljutott üzenetváltásban is csupán „kólás doboznak” nevezi a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk. Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben.
4. HIÁBA ÍGÉRTE, NEM LESZ ELŐVÁLASZTÁS: Miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában; örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy »feltörik« az előválasztási rendszerüket.
5. ÚJABB MANIPULATÍV KUTATÁST RENDELT MEG: Már bejáratott rutin, hogy ha van valamilyen botrány a Tisza körül, vagy nem mennek úgy a dolgok, ahogy azt korábban eltervezték, akkor mindig megrendelnek egy manipulatív közvélemény-kutatást, amely irreális Tisza-előnyt mutat ki, ezzel igyekeznek elfedni a problémákat. Ezt láttuk hétfőn is, de akkora a baj, hogy a hét második felében egy újabb ilyen kutatás várható, illetve október 23. előtt jövő hétre is időzítenek egy ilyet.”
Nyitókép: Facebook