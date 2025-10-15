Ft
10. 15.
szerda
Tegnap személyesen találkoztam a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásommal

2025. október 15. 09:11

Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal.

2025. október 15. 09:11
Deák Dániel
Deák Dániel
„Tegnap személyesen találkoztam a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásommal, aki több dokumentumot és belső levelezést is átadott. Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal. 5 pontban a legfontosabbak:

1. A 316 JELÖLT HELYETT EDDIG ALIG 30 VAN MEG: Magyar Péter még hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy minden egyéni körzetben (kivéve a 12. kerületet, ahol saját maga indul el) 3-3 jelöltet fog bemutatni, akik közül kiválasztják a végső jelölteket. Ennek a határideje szeptember 30. volt, azonban ezt el kellett halasztani, mert olyan kevés embert találtak. Az informátorom elmondta, hogy a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben kell + Magyar Péter a 12. kerületben) eddig csupán alig 30 van meg, tehát szinte sehogy sem állnak vele.

2. EGY ISMERT BALOLDALI MÉDIASZEMÉLYISÉG CSINÁLJA A KIVÁLASZTÁST: A jelöltek meghallgatását teljesen komolytalan módon egy mostanában podcast műsorokat készítő baloldali médiaszemélyiség végzi, akinek innen is üzenem: ideje ezt a nyilvánosság előtt is felfednie. Azért ő csinálja ezt a feladatot, mert Magyar Péter közölte, hogy ő ilyenekre nem ér rá, nem akar a jelöltek kiválasztásával foglalkozni, láthatóan nem érdekli a pártépítés sem, kizárólag a rivaldafény és a magamutogatás.

3. MAGYAR PÉTER »KÓLÁS DOBOZNAK« GÚNYOLJA A JELÖLTEKET: Több hozzám eljutott üzenetváltásban is csupán „kólás doboznak” nevezi a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk. Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben.

4. HIÁBA ÍGÉRTE, NEM LESZ ELŐVÁLASZTÁS: Miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában; örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy »feltörik« az előválasztási rendszerüket.

5. ÚJABB MANIPULATÍV KUTATÁST RENDELT MEG: Már bejáratott rutin, hogy ha van valamilyen botrány a Tisza körül, vagy nem mennek úgy a dolgok, ahogy azt korábban eltervezték, akkor mindig megrendelnek egy manipulatív közvélemény-kutatást, amely irreális Tisza-előnyt mutat ki, ezzel igyekeznek elfedni a problémákat. Ezt láttuk hétfőn is, de akkora a baj, hogy a hét második felében egy újabb ilyen kutatás várható, illetve október 23. előtt jövő hétre is időzítenek egy ilyet.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

tapir32
2025. október 15. 11:50
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
tapir32
2025. október 15. 11:47
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Búvár Kund
2025. október 15. 11:38
Akkor lehet nekik énekelni egy szurkolói klasszikust: "Harmincan vagytok, parasztok harmincaan vaaagytok parasztok harmincan vagytok..... 😀
KiraCeles
2025. október 15. 11:28
Megjegyzem, hogy a jelöltek után még össze kell szedni majd az ajánlásokat is.
