A Momentum eldöntötte, feláldozza magát Magyar Péter győzelméért

Arra a kérdésre, hogy a jövőben kampányolnak-e a Tisza Párt jelöltjeinek és Magyar Péternek, a Momentum korábbi elnöke azt felelte,

Ez még nincs előttünk. Ami előttem van, az az, hogy egy 500 millió forintos rendszerváltó alap létrehozását javaslom. Ebből lehet a vidéki kormánykritikus sajtót, a politikai üldözötteket, a meghurcoltakat támogatni, valamint a különböző rendszerellenes mozgalmakat, akciókat támogatni. Van jogi, kommunikációs és aktivista tevékenység is ebben, ami rengeteg értékteremtő munkát és feladatot adna a Momentum tagságának a következő egy évre.

László Róbert, a Political Capital választási szakértője a Momentum jövőjéről azt nyilatkozta, szerinte szétesőben van a párt, mivel nehéz egy olyan pártnak visszatérnie a parlamentbe, amely kihagy egy választást. Hozzátette, ha jövőre kormányváltás lenne és a választási szabályok is változnának, valamint ha az átmeneti időszakot túlélné a Momentum, akár újjá is születhetne, de most nem látszik, hogy a párt el tudna jutni idáig.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd