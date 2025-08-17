Ft
Tisza Párt Facebook Magyar Péter holokauszt

Holokausztot gúnyoló bejegyzés jelent meg egy Tisza Párthoz köthető Facebook-csoportban

2025. augusztus 17. 18:32

Az ügy kapcsán a Magyar Nemzet megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát, akik válaszoltak is...

2025. augusztus 17. 18:32
null

Egy, a Tisza Pártot elkötelezetten támogató férfi a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportban tett közzé egy bejegyzést, amelyben sajátos stílusban a hőség miatt tett megjegyzéseivel a deportálásokhoz hasonlította a helyzetet: „Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs” – írja a Magyar Nemzet.

A posztban emellett még a buszok kigyulladását is bagatellizálta. Az illető jelvénye szerint aktív, lelkes résztvevője a csoport mindennapi életének.

A férfi közösségi profiljáról kiderül, hogy rendszeresen, naponta több tartalmat is megoszt a pártról és annak eseményeiről, valamint fényképei alapján a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is részt vett.

Az ügy kapcsán a Magyar Nemzet megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát. 

A párt válaszában hangsúlyozta: a csoportnak nincs köze hozzájuk, noha a nevében szerepel a párt és Magyar Péter neve is. Mint írták, az adott közösségben rendszeresen jelennek meg a Tiszát és Magyar Pétert támadó bejegyzések is, ezektől a párt teljes mértékben elhatárolódik. „Jó vergődést!” – zárták válaszukat,

 amelyből ugyanakkor az is kiderül, hogy a párt figyelemmel kíséri, milyen tartalmak kerülnek ki a szóban forgó csoportban.

Nyitókép: Facebook

isler111
2025. augusztus 17. 19:25
Mocskos Tisza!
neszteklipschik
2025. augusztus 17. 19:07
Ők pont úgy egy párton belül képviselik a kommunistákat és a fasisztákat, mint Maky-Szar mondta volt 4 éve...
Burg_kastL71-C
2025. augusztus 17. 18:53
Ott koncentrálódott a szélsőbal, szélsőjobb. Belpesten meg tapsikolnak nekik. Talán lesz annyi eszük, hogy eszükbe jut, miszerint anno a szamuelyfiúk ott is berúgták az ajtót.
tengereszek111
2025. augusztus 17. 18:47
Mint itt szokott a fideszbirkáknál?
