Holokausztot gúnyoló bejegyzés jelent meg egy Tisza Párthoz köthető Facebook-csoportban

Egy, a Tisza Pártot elkötelezetten támogató férfi a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportban tett közzé egy bejegyzést, amelyben sajátos stílusban a hőség miatt tett megjegyzéseivel a deportálásokhoz hasonlította a helyzetet: „Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs” – írja a Magyar Nemzet.

A posztban emellett még a buszok kigyulladását is bagatellizálta. Az illető jelvénye szerint aktív, lelkes résztvevője a csoport mindennapi életének.

A férfi közösségi profiljáról kiderül, hogy rendszeresen, naponta több tartalmat is megoszt a pártról és annak eseményeiről, valamint fényképei alapján a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is részt vett.

Az ügy kapcsán a Magyar Nemzet megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát.

A párt válaszában hangsúlyozta: a csoportnak nincs köze hozzájuk, noha a nevében szerepel a párt és Magyar Péter neve is. Mint írták, az adott közösségben rendszeresen jelennek meg a Tiszát és Magyar Pétert támadó bejegyzések is, ezektől a párt teljes mértékben elhatárolódik. „Jó vergődést!” – zárták válaszukat,

amelyből ugyanakkor az is kiderül, hogy a párt figyelemmel kíséri, milyen tartalmak kerülnek ki a szóban forgó csoportban.

