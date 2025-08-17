Digitális Polgári Kört alapított a Kétfarkú Kutyapárt elnöke, elsőként Magyar Pétert vették célkeresztbe

Számon kérte a „vakációzó” kormánytagokat Magyar Péter – erre kiderült, hogy az ő nyara szólt szinte végig a szórakozásról (FOTÓ)
A Tisza Párt elnökének az ősze is színesnek ígérkezik, mivel még javában tart a július közepén indult országjárása.
„A munkát 20 000 példányban fogjuk sokszorosítani és eljuttatjuk azokhoz, akik az igazságra is kíváncsiak” – fűzte hozzá Kovács Gergely.
„Engedve az idők szavának, megalapítottam az Első Analóg Digitális Polgári Kört” – írja Kovács Gergely a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a Facebookon.
Első akciónkkal Magyar Pétert illetjük kemény kritikával a Facebookon a magyarok ősi fegyverével, a tollal”
– tette hozzá Kovács, majd így folytatta: „A munkát 20 000 példányban fogjuk sokszorosítani és eljuttatjuk azokhoz, akik az igazságra is kíváncsiak, nem csak a hazug liberális propagandára!”
