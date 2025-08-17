Ft
08. 17.
vasárnap
08. 17.
vasárnap
Magyar Péter MKKP Kovács Gergely

Digitális Polgári Kört alapított a Kétfarkú Kutyapárt elnöke, elsőként Magyar Pétert vették célkeresztbe

2025. augusztus 17. 18:04

„A munkát 20 000 példányban fogjuk sokszorosítani és eljuttatjuk azokhoz, akik az igazságra is kíváncsiak” – fűzte hozzá Kovács Gergely.

2025. augusztus 17. 18:04
null

„Engedve az idők szavának, megalapítottam az Első Analóg Digitális Polgári Kört” – írja Kovács Gergely a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a Facebookon.

Első akciónkkal Magyar Pétert illetjük kemény kritikával a Facebookon a magyarok ősi fegyverével, a tollal”

 – tette hozzá Kovács, majd így folytatta: „A munkát 20 000 példányban fogjuk sokszorosítani és eljuttatjuk azokhoz, akik az igazságra is kíváncsiak, nem csak a hazug liberális propagandára!” 

Nyitókép: Facebook

Nyitókép: Facebook

 

a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. augusztus 17. 18:59
Nézd meg ezt az arcot! A drogok és a liberalizmus pusztító hatása formálta ilyenné.
6
august
2025. augusztus 17. 18:51
:)) Égetni kell a pénzeket, ahogy a Momentum is elkezdte "lepapírozni" a kampányköltségvetését.
6
gullwing
2025. augusztus 17. 18:51
Kamu. Mint az egész drogos kutyák léte.
8
kbs-real
2025. augusztus 17. 18:34
Régen egy kicsit viccesek voltak.
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!