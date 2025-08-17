Ft
Sejtelmes üzenetet posztolt Trump – Oroszországról van szó

2025. augusztus 17. 16:49

Az üzenet különösen figyelemre méltó, mivel hétfőn Washingtonban Volodimir Zelenszkij és több európai vezető is találkozik Trumppal.

A Fehér Ház sejtelmes üzenetet oszott meg az X-en. Az amerikai elnök azt írja benne, hogy 

NAGYOT LÉPTÜNK ELŐRE OROSZORSZÁG KAPCSÁN. MARADJON VELÜNK!”.

Az üzenet azért is lehet érdekes, mivel Volodimir Zelenszkij és több európai vezető hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban. 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Gubbio
•••
2025. augusztus 17. 18:44 Szerkesztve
Itt most háromszereplős sakkjáték megy Amerika, Oroszország és EU=Ukrajna között. Ha Putyin feladja, akkor vége neki Oroszországban is. Trumpnak holnap résen kell lennie, nehogy a Háborút Koldulók Koalíciója+Ukrajna meghiúsítsa Putyinnal való megállapodását. Az EU Amerika fegyver- és anyagi támogatásával akarja maga alá gyűrni Oroszországot. A Háborút Koldulók Koalíciója Amerika pénzén akarja látszólag Ukrajnának, de valójában magának "megnyerni" a háborút.
Válasz erre
3
0
remi
2025. augusztus 17. 18:41
Tramp nem kíváncsi a faszpianista kíséretében érkező 50-100 fős sleppre, de állítólag MIUTÁN beszélt a faszpianistával majd kapnak egy ebédet, amin tramp vagy ott lesz vagy nem. (bild)
Válasz erre
3
0
Treeoflife
2025. augusztus 17. 18:05
Én nagyon ideges lennék, ha valakit meghívnék magamhoz, majd az derülne ki, hogy a meghívott személy diszkísérettel akar érkezni. Magával hozná néhány barátját, akik között van olyan is, aki aljas módon mindent elkövetett, hogy a jólfizető álláspályázatom sikertelen legyen. Lehet, hogy a meghívott személyen kívül mindegyik kísérő a kapu előtt, vagy az előszobában várakozhatna.
Válasz erre
14
0
magyarvizsla17
2025. augusztus 17. 17:57
"Zelenszkij és több európai vezető hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban." - Ezt a többszemélyes találkozót Trumppal is egyeztették? A cikk tényként kezeli, de más cikkek alapján nem ilyen egyértelmű a dolog.
Válasz erre
5
0
