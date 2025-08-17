Sejtelmes üzenetet posztolt Trump – Oroszországról van szó

A Fehér Ház sejtelmes üzenetet oszott meg az X-en. Az amerikai elnök azt írja benne, hogy

NAGYOT LÉPTÜNK ELŐRE OROSZORSZÁG KAPCSÁN. MARADJON VELÜNK!”.

Az üzenet azért is lehet érdekes, mivel Volodimir Zelenszkij és több európai vezető hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP