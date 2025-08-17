Sejtelmes üzenetet posztolt Trump – Oroszországról van szó

Ez egyre kínosabb: mutatjuk, kiket vinne még magával Zelenszkij Trumphoz
Szép kis háborúpárti menet lett belőle – pedig a hétfői találkozó eredetileg kétoldalú lenne. Kérdés, mit szól mindehhez Trump...
Az üzenet különösen figyelemre méltó, mivel hétfőn Washingtonban Volodimir Zelenszkij és több európai vezető is találkozik Trumppal.
A Fehér Ház sejtelmes üzenetet oszott meg az X-en. Az amerikai elnök azt írja benne, hogy
NAGYOT LÉPTÜNK ELŐRE OROSZORSZÁG KAPCSÁN. MARADJON VELÜNK!”.
Az üzenet azért is lehet érdekes, mivel Volodimir Zelenszkij és több európai vezető hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban.
