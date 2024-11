Shakespeare-től Frankenstein felé, a színházból pedig a mozi világába vezet az út

Meghalt, mégis él

Nem mondhatni, hogy a Mary Shelley's Frankenstein forgatása problémamentesen zajlott le, elvégre Francis Ford Coppola többször is kifogásolta az alakulóban lévő film minőségét és megoldásait, majd nyilvánosan el is ítélte. Ráadásul nem is olyan egyszerű nagyvászonra álmodni az eredeti regényt, ha valaki ragaszkodni szeretne a fő csapásirányhoz, amely leginkább a teremtés és a halál témakörét érinti,

és amelynél a „szörnyeteg” egy elsőre tudattalan gyermek, aki aztán tanul és megfigyel, majd elveszettsége és elárulása okán fordul „apja” ellen.

Frankenstein szörnyetege (Archive Photos)

Ezt pedig többé-kevésbé jól bemutatja az 1994-es mozifilm, amely kosztümös filmként, horror-drámaként és feldolgozásként is egész jól értelmezhető és értékelhető. Zenéje és látványvilága kifejezetten erős, a színpadi világból érkezett Branagh ráadásul kifejezetten nagyszabású panorámát képes teremteni rémtörténete és tanmeséje előadásához. Kár, hogy ami az erőssége, az egyben hátránya is,