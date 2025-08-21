„Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) egy hír kapcsán közleményt adott ki. A telexen felrótták a magyar állami hírügynökségnek, hogy »Az MTI minden kritika nélkül közölte az orosz hírszerzés közleményét.« Valóban hibát követett el a Magyar Távirati Iroda, vagy éppen azt tette, ami a dolga? Utánanéztünk, mennyire állja meg a helyét a vád, és pontosan mi tartozik az MTI feladatai közé a jogszabályok szerint.

Az ügy előzménye, hogy az orosz hírszerzés kiadott egy közleményt, amelyet az MTI változtatás nélkül vett át és tett közzé. A Telex ezt úgy igyekezett beállítani, mintha az állami hírügynökség ezzel legitimálta volna a közleményt, és súlyos mulasztást követett volna el. A portál narratívája arra épül, hogy a közlés «kritika nélkül« történt, miközben az MTI alapfeladata éppen az, hogy ne minősítsen, ne kommentáljon, hanem a nyers információt tegye minél gyorsabban elérhetővé a teljes magyar sajtó számára. A Telex így éppen azért kérte számon az MTI-t, ami a hírügynökségi működés lényege lenne.