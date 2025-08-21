Szakértő tisztázta a kérdést: semmi szokatlan nincs abban, ha egy hírszerző szolgálat tájékoztatja a sajtót
Ez mindenhol bevett példa.
Az MTI feladatköre nem tartalmazza a közlemények kritikai elemzését. Épp ellenkezőleg: azzal sértené meg a sajtószabadságot, ha saját szerkesztői kommentárt fűzne az anyagokhoz.
„Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) egy hír kapcsán közleményt adott ki. A telexen felrótták a magyar állami hírügynökségnek, hogy »Az MTI minden kritika nélkül közölte az orosz hírszerzés közleményét.« Valóban hibát követett el a Magyar Távirati Iroda, vagy éppen azt tette, ami a dolga? Utánanéztünk, mennyire állja meg a helyét a vád, és pontosan mi tartozik az MTI feladatai közé a jogszabályok szerint.
Az ügy előzménye, hogy az orosz hírszerzés kiadott egy közleményt, amelyet az MTI változtatás nélkül vett át és tett közzé. A Telex ezt úgy igyekezett beállítani, mintha az állami hírügynökség ezzel legitimálta volna a közleményt, és súlyos mulasztást követett volna el. A portál narratívája arra épül, hogy a közlés «kritika nélkül« történt, miközben az MTI alapfeladata éppen az, hogy ne minősítsen, ne kommentáljon, hanem a nyers információt tegye minél gyorsabban elérhetővé a teljes magyar sajtó számára. A Telex így éppen azért kérte számon az MTI-t, ami a hírügynökségi működés lényege lenne.
Ha megnézzük az MTI működésének jogi hátterét, a helyzet akkor is egyértelmű marad. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rögzíti a közszolgálati médiaszolgáltatás céljait. Ezek közül különösen két pont kapcsolódik az ügyhöz: az egyik a 83. § (1) m) bekezdése, amely előírja a »kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatást, valamint tájékoztatást«. A másik a 83. § (1) n) bekezdése, amely kimondja az »eltérő vélemények ütköztetésének és a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulásnak« a feladatát. Mindkét rendelkezés arra mutat rá, hogy az MTI-nek az a szerepe, hogy a nyers információt változtatás nélkül, tárgyilagosan közölje, majd a vitát és az értelmezést más médiumokra bízza.
Ebből következik, hogy az MTI feladatköre nem tartalmazza a közlemények kritikai elemzését vagy a források minősítését.
Épp ellenkezőleg: a törvény szelleme szerint az MTI azzal sértené meg a sajtószabadságot, ha saját szerkesztői kommentárt fűzne az anyagokhoz. Az értékelés, kontextusadás és a különböző vélemények ütköztetése a sajtótermékek feladata – nem a hírügynökségé. Így tehát a Telex bírálata nemcsak szakmailag téves, de szembe megy a jogszabályban lefektetett hírügynökségi működési elvekkel is.”
Nyitóképünk archív: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Naphegyi telephelyének épületei, a Magyar Távirati Iroda
egykori székháza, Nagy Zoltán, MTI/MTVA