Haha! Mekkora poén, hogy egy kisfiú egy elírással a sátánt idézi meg, akivel aztán haverkodhat!

Váratlan helyzetekben felbukkanva kikezd bárkit, ezzel támogatva a fiút, hiszen mind jól tudjuk, hogy ugyan az ördög nem létezik, de ha mégis létezne, akkor vicces figura lenne, a diszlexiás gyerekek legfőbb barátja. Persze akad pár csavar, az is kiderül, hogy mi Liam legfőbb vágya, ami egy családi tragédiához köthető. Nem mellesleg ezt a tragédiát és veszteséget bagatellizálja el a film, önmagát is meghazudtolva, hiszen korábban maga Black állítja, hogy ilyen kívánságok teljesítését nem vállalja. De mit is várunk az ördögtől... aki nem is az, akinek mondja magát?