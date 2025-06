„Na, és akkor most jön az igazán súlyos mondat. Apám évek óta a sátánt szolgálja. Mármint a közéleti megnyilvánulásaival. Nem szándékosan, és pláne nem azért, mert gonosz ember lenne. A legkevésbé sem. Önnön jóságába vetett hite töretlen – talán túlságosan is. Nem kérdés, hogy ő jószándékú, jót akar, és ezt őszintén hiszi is magáról. De nem véletlenül mondják, hogy a pokolba vezető út is csupa jószándékkal van kikövezve. A sátán ugyanis nagyon ravasz. Fő célja az ember (mind az egyes ember, mind pedig az egész emberiség) elpusztítása. És ehhez igen kifinomult eszközei vannak.

Talán az is sok olvasóval előfordult már, hogy nem értette, hogy miért épp vele, vagy egy általa ismert, rendes emberrel történt valamilyen rossz dolog, miközben egy másik, általa szintén ismert gazember él és virul, megúszott valamit, stb. Az ilyet mindig igazságtalannak érezzük. Pedig nagyon is logikus tud lenni a dolog. A világban jelen lévő démoni erők nagyon is céltudatosan dolgoznak. Az igazán gonosz emberek a sátán legfőbb, legfontosabb szövetségesei.

Rajtuk keresztül nagy pusztításokat tud végezni. Hát persze, hogy nem bántja őket (egy darabig). Mert szüksége van rájuk. A rendes embert viszont, aki egyszer elkövet valami hibát, bűnt, félrelépést, stb., őt gyorsan el akarja pusztítani. Neki azonnal ártani akar. Mert ilyenkor levesz egy fehér gyalogot a tábláról. De a fekete figurákat, pláne a huszárt, futót, különösen pedig a király(nő)t sokáig engedi garázdálkodni, épp azért, hogy ezek minél több másik figurát levegyenek a (néha hibázó) világosak közül. (…)

Amikor azt mondom, a sátánt szolgálja, azzal Magyar Péterre gondolok? Dehogy. Ő csak egy fekete gyalog a táblán (ne nevezzük parasztnak, mert a sakkban sem ez a hivatalos neve, és a tisztes parasztembereket se degradáljuk), egy eszköz. A valódi sátáni erő mögötte van: az a globalista hálózat, amelyik – szó szerint sátáni – eszközökkel dolgozik a zsidó-keresztény civilizáció felszámolásán. A mindannyiunkat elpusztítani akaró iszlám (és az ő bevándorlásuk) támogatásával, a genderideológia és az abortusz népszerűsítésével (minél kevesebb gyerek szülessen), a hagyományos családi értékek, nemzeti érzések kiüresítésével, a hitünk kiölésével, az identitáspolitikával és az ezáltal keltett végzetes megosztottsággal, a társadalom felosztásával állítólagos elnyomókra és állítólagos áldozatokra.