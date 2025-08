Módosítani kell a térképeket: nem várt erő rendezte át Oroszországot

Július 30-án reggel erős földrengés rázta meg a Kamcsatka-félsziget környékét – ez volt a legerősebb rengés 1952 óta. Magnitúdója elérte a 8,8-at. A földmozgás intenzitása a félsziget különböző részein 6-tól 7-es (vagy annál is erősebb) fokozatig terjedt. A szeizmikus aktivitás miatt szökőárriadót is elrendeltek. A legfeljebb nyolc fokos rengést Észak-Kurilszkban is érezni lehetett, ahol ezután négy szökőárhullám érkezett, amelyek részben megrongálták a kikötői létesítményeket és más ipari infrastruktúrákat – közölte az orosz Interfax nevű lap.

A legnagyobb koseizmiás (földrengés okozta) elmozdulások a félsziget déli részén voltak megfigyelhetők, ahol azok csaknem két métert tettek ki – ez összevethető a 2011-es japán Tohoku-földrengés során tapasztalt vízszintes elmozdulásokkal”

– áll az Orosz Tudományos Akadémia Egységes Geofizikai Szolgálatának kamcsatkai fiókjának közleményében.