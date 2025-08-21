Breaking: máris kidőlt a Liverpool új alapembere, megváltozhat Szoboszlai pozíciója

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapata csütörtökön közleményben jelezte, hogy a csapat egyik nyári igazolása, Jeremie Frimpong megsérült, és ezért a szeptemberi válogatott szünetig biztosan nem tud pályára lépni.

A 24 éves jobbhátvéd az AFC Bournemouth elleni győztes nyitó meccsen kezdőként hatvan percet kapott, Arne Slot pedig most elárulta, mi volt ennek az oka. A vezetőedzőnek az orvosi csapat javasolta, hogy cserélje le, és ezt jó döntésnek tartja, mert szerintük súlyosabban is megsérülhetett volna a combhajlító izma.

Úgy számolunk, hogy a válogatott szünet után térhet vissza”

– fogalmazott Slot, aki hozzátette, nem tart attól, hogy Frimpong „üveglábú játékos” lenne, mivel a múltja alapján nem tartozik a sérülékeny futballisták közé.

„Jelenleg csak két sérültünk van, de sajnos ők ketten (Frimpong és Conor Bradley – a szerk.) pont ugyanazon a poszton játszanak. De jó hír, hogy mások is be tudják tölteni ezt a pozíciót. Wata (Endo Vataru) már játszott itt pár percet,

ahogyan Szoboszlai Dominik is”

– mondta és hozzátette, hogy Joe Gomez is tudna itt futballozni, de ő még nincs százszázalékos állapotban, hiszen még nem tudott egymás után három napot a csapattal edzeni.

Slot azt is megjegyezte, hogy elég pechesek abból a szempontból, hogy három egészséges balhátvédjük is van, miközben a jobbhátvéd poszton most elfogytak. Ugyanakkor hozzátette, butaság lenne, ha ennél is több játékosuk lenne ezen a két poszton.

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, Szoboszlai a nyári felkészülés jegyében tartott nem hivatalos, Stoke City elleni edzőmeccsen játszott jobbhátvédként.