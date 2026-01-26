Beindult a nemzetközi médiakampány: már Daniel Freund is arról beszél, ha Orbán veszít, nem adja át a hatalmát

Átléptek egy határt Ukrajnában: Orbán Viktor utasítására bekérették az ukrán nagykövetet
A nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálják az ukrán lépéseket.
Mindent megtesznek, hogy aláássák a magyar választások legitimitását.
Az elmúlt hónapokban egy egyre feltűnőbb, összehangolt propaganda kampány indult Magyarország ellen. Nyugati médiumokban sorra jelennek meg olyan nyilatkozatok és vélemények, amelyek azt állítják, hogy ha áprilisban nem a Fidesz nyer, akkor nem adja át a hatalmat.
Ezek nem véletlenszerűen megjelenő hírek, hanem egy tudatos narratíva építése.
Mondhatnánk azt is, hogy egy jól megtervezett intézkedéssorozat, amelynek végső soron az a célja, hogy beavatkozzon a magyarországi választásba. Mint ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja korábban arról beszélt, „tudomása szerint” „az egyik politikai párt mindenképpen bíróságon fogja megtámadni magát a választások lebonyolításának folyamatát, arra hivatkozva, hogy számos hibát követtek el. A magyar jogszabályok értelmében ez megakadályozhatja a választások hivatalos eredményeinek kihirdetését” – fogalmazott sokat sejtetőn a Magyarországról kitiltott ukrán kém.
Nemrég a Bloomberg is arról cikkezett, hogy Orbán Viktor úgy akarná átmenteni a hatalmát, hogy elnöki rendszert vezetne be Magyarországon, és államfőként vezetné tovább az országot egy esetleges fideszes vereséget követően.
A sort most a hírhedten magyarellenes zöldpárti EP-képviselő, Daniel Freund folytatja. A politikus a Frankfurter Rundschau-nak adott interjújában beszélt arról,
ha Orbán veszít, de nem ismeri el az eredményt, akkor az EU-nak azonnal lépnie kell.
Freund szerint nemzetközi választásmegfigyelők már a múltban is igazságtalannak minősítették a magyar választásokat – például azért, mert az ellenzéknek nincs szabad hozzáférése a médiához.
A német politikus nyilatkozata tökéletesen illeszkedik a láncba: kívülről érkező, „hiteles” nyugati hang, amely megerősíti az ellenzéki narratívát.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
A nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálják az ukrán lépéseket.
***