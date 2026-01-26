Az elmúlt hónapokban egy egyre feltűnőbb, összehangolt propaganda kampány indult Magyarország ellen. Nyugati médiumokban sorra jelennek meg olyan nyilatkozatok és vélemények, amelyek azt állítják, hogy ha áprilisban nem a Fidesz nyer, akkor nem adja át a hatalmat.

Ezek nem véletlenszerűen megjelenő hírek, hanem egy tudatos narratíva építése.

Mondhatnánk azt is, hogy egy jól megtervezett intézkedéssorozat, amelynek végső soron az a célja, hogy beavatkozzon a magyarországi választásba. Mint ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja korábban arról beszélt, „tudomása szerint” „az egyik politikai párt mindenképpen bíróságon fogja megtámadni magát a választások lebonyolításának folyamatát, arra hivatkozva, hogy számos hibát követtek el. A magyar jogszabályok értelmében ez megakadályozhatja a választások hivatalos eredményeinek kihirdetését” – fogalmazott sokat sejtetőn a Magyarországról kitiltott ukrán kém.