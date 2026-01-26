Ft
Beindult a nemzetközi médiakampány: már Daniel Freund is arról beszél, ha Orbán veszít, nem adja át a hatalmát

2026. január 26. 22:27

Mindent megtesznek, hogy aláássák a magyar választások legitimitását.

2026. január 26. 22:27
null

Az elmúlt hónapokban egy egyre feltűnőbb, összehangolt propaganda kampány indult Magyarország ellen. Nyugati médiumokban sorra jelennek meg olyan nyilatkozatok és vélemények, amelyek azt állítják, hogy ha áprilisban nem a Fidesz nyer, akkor nem adja át a hatalmat.

Ezek nem véletlenszerűen megjelenő hírek, hanem egy tudatos narratíva építése.

Mondhatnánk azt is, hogy egy jól megtervezett intézkedéssorozat, amelynek végső soron az a célja, hogy beavatkozzon a magyarországi választásba. Mint ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja korábban arról beszélt, „tudomása szerint” „az egyik politikai párt mindenképpen bíróságon fogja megtámadni magát a választások lebonyolításának folyamatát, arra hivatkozva, hogy számos hibát követtek el. A magyar jogszabályok értelmében ez megakadályozhatja a választások hivatalos eredményeinek kihirdetését” – fogalmazott sokat sejtetőn a Magyarországról kitiltott ukrán kém.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Nemrég a Bloomberg is arról cikkezett, hogy Orbán Viktor úgy akarná átmenteni a hatalmát, hogy elnöki rendszert vezetne be Magyarországon, és államfőként vezetné tovább az országot egy esetleges fideszes vereséget követően.

A sort most a hírhedten magyarellenes zöldpárti EP-képviselő, Daniel Freund folytatja. A politikus a Frankfurter Rundschau-nak adott interjújában beszélt arról, 

ha Orbán veszít, de nem ismeri el az eredményt, akkor az EU-nak azonnal lépnie kell.

Freund szerint nemzetközi választásmegfigyelők már a múltban is igazságtalannak minősítették a magyar választásokat – például azért, mert az ellenzéknek nincs szabad hozzáférése a médiához.

A német politikus nyilatkozata tökéletesen illeszkedik a láncba: kívülről érkező, „hiteles” nyugati hang, amely megerősíti az ellenzéki narratívát.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 7 komment

Sorrend:
totumfaktum-2
2026. január 26. 22:54
A szokottnál hamarabb kezdik magyarázni a bizonyítványukat. Ezek szerint a manipulációs kerekasztal sem tud már elég nagy számokat rajzolni.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2026. január 26. 22:51
Nagy meccs lesz, azt meg kell hagyni. Akár milyen erős az újjáalakult Komintern, a Patrióta győzelem megcsapja őket és az arcvesztést nem hagyják revans nélkül. A lelátót meg el kell majd rendezni a győztes többséggel a háttérben, hogy végre meglegyen a köznyugalom.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. január 26. 22:51
Kérdezte valaki ezt a senkiházit?
Válasz erre
0
0
haxima
2026. január 26. 22:46
Egyébként mégis ki és miért kérdezi meg ezt a félhülye buzit Magyarországról? De most komolyan, ha a máltai helyzet érdekel, akkor meghallgatok egy máltait. Vagy legalább egy olyat aki Máltán él sok éve. Vagy legalább egyetemen máltaológiát tanult és beszél máltaiul. Vagy legalább járt már arra. Ez a buzi mit tud Magyarországról, és ezt a tudását mégis honnan szerezte?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!