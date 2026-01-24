Ft
tisza magyar péter tseber roland tseber európai unió ukrajna

Magyar Péter kém barátja kikotyogta: ha a Tisza Párt nyer, Ukrajna zöld utat kap

2026. január 24. 14:03

Tseber Roland úgy tudja, „valamelyik” párt bíróságon támadja majd meg a választásokat, ezzel megakadályozva a hivatalos eredmények kihirdetését.

2026. január 24. 14:03
Tseber

„Természetesen a Tisza Párt vezet. Mondhatjuk úgy, hogy vannak remények arra, hogy idén Magyarországon történelmi változások mennek végbe, és megváltozik a hatalom” – fogalmazott az ukrán NV rádiócsatornának adott interjúban Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja.

Tseber azt is mondta: „amikor Orbán Viktor Donald Trumphoz repül az Amerikai Egyesült Államokba, egyértelműen egy oroszbarát narratívát játszik, és Ukrajna ellen irányul. Ami Magyar Pétert illeti, ő – mondjuk úgy – magyar érdekeket képviselő politikus, egyben európai és nyugati orientációjú politikus. Ezért 

győzelme esetén természetesen változhat a helyzet Ukrajnával való kapcsolatok tekintetében. 

De hangsúlyozom, nem szeretnék saját következtetéseket levonni, mivel mindez vissza fog kerülni a magyar nyilvánosságba, és az én kijelentéseimet kiragadhatják a kontextusból, illetve felhasználhatják magával Magyar Péterrel szemben is.”

A Magyarországról kitiltott ukrán kém azt is elárulta: 

Tudomásom szerint – és ezt talán eddig még senki nem mondta ki nyilvánosan, de most elmondom – az egyik politikai párt mindenképpen bíróságon fogja megtámadni magát a választások lebonyolításának folyamatát, 

arra hivatkozva, hogy számos hibát követtek el. A magyar jogszabályok értelmében ez megakadályozhatja a választások hivatalos eredményeinek kihirdetését.”

Kicsoda Tseber Roland?

Ahogy azt korábban többször megírtuk , az ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi, teljes nevén Tseber Roland Ivanovics a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. 

Tseber ellen beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el a magyar hatóságok,

ami nem volt véletlen. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a magyar szolgálatok adataira hivatkozva közölte, hogy 

Tseber az ukrán titkosszolgálat illegális ügynöke, azaz kém. 

Magyar Péter barátja

Tseber Roland Ivanovics az elmúlt egy évben a Tisza vezetőjével, Magyar Péterrel kiváló kapcsolatba került. Olyannyira, hogy tavaly segített megszervezni Magyar Péter ukrajnai utazását. 

 „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat,

és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.)” – fogalmazott a tiszások vezetője. 

Tseber Roland Ivanovics többször is viszonozta ezt a kedves gesztust, és közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben gyakran közeli barátjaként említi Magyar Pétert, akivel állítólagos együttműködésben képviselnek bizonyos ukrán érdekeket. A politikus jellemzően „Peter Madyar” néven említi és nem győzi hangsúlyozni, hogy 

a Tisza Párt elnöke mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala 

